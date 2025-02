Pesaro capitale dei motori accoglie la nuova pista indoor di go-kart

È previsto per oggi alle 17.30 il taglio del nastro della nuova pista indoor di go-kart elettrici PGK Karting Network Pesaro, a cui parteciperanno il sindaco Andrea Biancani e l’assessore Francesca Frenquellucci. La pista indoor, completamente al chiuso, con i suoi 650 metri è la più lunga d’Italia e può ospitare contemporaneamente fino a 14 kart per adulti. Un percorso ricco di salite, discese e sottopassaggi che si sviluppa su due livelli per regalare un mix di divertimento e adrenalina, perfetto anche per eventi aziendali, tornei con i colleghi e feste private come compleanni e addii al celibato. I kart elettrici sono adatti sia per i piloti più esperti, sia per chi vuole regalarsi una sfida tra amici, senza compromettere la sicurezza. Tra i tratti più emozionanti, la curva parabolica per accelerare senza perdere grip, novità assoluta nel panorama del karting. Anche i più piccoli possono avvicinarsi al mondo della guida, coltivando così la passione per le quattro ruote.