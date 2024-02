Pesaro capitale della bicicletta: ecco 7 ’bike smiles’

Pesaro sempre più “Capitale della bicicletta” e tra i comuni italiani più attenti alle esigenze di chi si muove a piedi o in bici. L’ultimo riconoscimento è arrivato con la conferma, per il 7° anno consecutivo, dei 5 “bike smiles” della FIAB, l’organizzata dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che premia le amministrazioni più virtuose per mobilità sostenibile.

Tra queste, Pesaro, che “grazie all’importante ruolo di Capitale italiana della cultura, quest’anno potrà essere un esempio per il resto d’Italia anche in tema di mobilità e spazio pubblico” sottolineano dalla Fiab durante la consegna delle bandiere gialle 2024. "Il tema della sostenibilità è da sempre centrale per la nostra città - dicono il sindaco Matteo Ricci e l’assessore all’Operatività Enzo Belloni - e ha guidato nel 2005, la nascita della pionieristica Bicipolitana".