Pesaro capitale della cultura Scendono in campo i volontari

Lunedì 24, il Teatro Rossini è stato il palcoscenico del primo incontro per la formazione di un nuovo gruppo di volontari che collaboreranno attivamente nell’ideazione e nella progettazione della città di Pesaro nel corso del 2024, quando diventerà ufficialmente la Capitale Italiana della Cultura. A coordinare il progetto è il presidente del consiglio comunale, Marco Perugini, insieme all’associazione Volontari Open Culture 2019 ODV, nata originariamente per l’anno in cui Matera è stata Capitale. Per partecipare, è possibile inoltrare la richiesta tramite un apposito form all’interno del sito del Comune: decine di pesaresi l’hanno già fatto per i motivi più diversi, per contribuire alla propria città e per amore di Pesaro, "per fare la propria parte in un periodo unico che non ricapiterà", si legge in unanota del Comune. "L’obiettivo è creare un vero e proprio Statuto dei volontari, dando spazio alle idee di cittadini di Pesaro nell’invenzione e costruzione di una nuova e ambiziosa idea di città, arricchendo e forgiando un’identità che sia, sempre più, comune".

Gaia Rossi