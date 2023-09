Pesaro capitale della danza Sette perle sotto le luci

Dal 7 novembre al 31 maggio si svolgerà la stagione di danza 202324 organizzata dal Comune di Pesaro in collaborazione con Amat. "Siamo felici – ha detto il vicesindaco Daniele Vimini – di presentare questa stagione in un momento effervescente per la città in vista del 2024, anno in cui Pesaro sarà capitale italiana della Cultura". "Un programma davvero importante – ha aggiunto il direttore di AMAT, Gilberto Santini – che passa da 5 a 7 appuntamenti e che ci ha visto impegnati nella scelta di compagnie al vertice del panorama coreutico internazionale, grazie anche alla possibilità di poter tornare ad abitare i rinnovati spazi del Teatro Rossini". Si inizia il 7 novembre con il progetto Over dance, nuova creazione per Aterballetto particolarmente commovente in quanto si preoccupa di fare un focus sulla danza per corpi maturi e la cosa incredibile delle due performance è quello di vedere come possa essere bello un periodo considerato solitamente di periferia esistenziale. Si prosegue il 24 novembre con la MM Contemporary Dance Company, diretta da Michele Merola, in uno spettacolo composto da due inedite coreografie firmate da due autori italiani, Mauro Bigonzetti ed Enrico Morelli. Lo spettacolo si intitola Ballade dalla sua coreografia centrale, di grande forza tanto che si è guadagnato il premio più importante della danza in Italia, Danza e Danza. Il 28 dicembre, fuori abbonamento, verrà presentato Lo Schiaccianoci con la Compagnia del Balletto di Milano. Una scelta importante della stagione di quest’anno è quella di puntare sui grandi coreografi internazionali facendo del Teatro Rossini il crocevia di grandi esperienze dal mondo. Il 2024 si apre il 2 febbraio con Triple Bill, tre coreografie di Marco Cantalupo e Katarzyna Gdaniec, Noa Zuk e Sharon Fridman per Naturalis Labor. Noa Zuk è una delle più importanti coreografe israeliane, la Fridman è di matrice israeliana: un paese che lavora con intelligenza sulla coreografia contemporanea. Un sensazionale lavoro di La Veronal, acclamata compagnia spagnola di danza contemporanea diretta da Marcos Morau, Pasionaria, giunge al Teatro Rossini il 7 aprile. Pasionaria è uno spettacolo entusiasmante perché in scena crea una sorta di mondo alternativo che si chiama proprio Pasionaria, il luogo delle passioni. La conclusione della stagione di Danza il 31 maggio festeggia i 30 anni di Spellbound Contemporary Ballet.

Maria Rita Tonti