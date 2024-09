Pesaro capitale della ginnastica aerobica. Show delle campionesse alla VitrifrigoArena

La Vitrifrigo Arena riaccende i riflettori sull’aerobica. In questo secondo week-end arrivano i grossi calibri per l’assegnazione delle medaglie iridate. Ieri l’astronave ha ospitato la cerimonia di apertura della 18ª edizione dei Campionati del Mondo, alla quale hanno partecipato il Presidente della Federazione Internazionale Ginnastica Morinari Watanabe e quello della Federazione Ginnastica d’Italia, Gherardo Tecchi. Ai saluti di benvenuto dei due presidenti sono seguiti i giuramenti di atleti e giudici, la sfilata delle bandiere insieme a esibizioni di acrobatica e di gymnaestrada con le due ambassador della manifestazione, Arianna Ciucci e Giovanna Lecis. Poi via alle gare con la qualificazione del "Trio". Ed è arrivata subito la prima buona notizia per l’Italia: oggi alle 17 avremo in finale un trio azzurro composto da Sara Cutini, Francesco Sebastio e Davide Nacci. In finale con l’Italia ci saranno Romania, Cina, Francia, Bulgaria, Spagna, Vietnam e Ucraina. Che la nostra Nazionale fosse fra le favorite era noto, ma fa piacere averne avuto la conferma anche nelle gare individuali, in programma oggi alle 17.30, e di squadra, che si disputeranno invece domani alle 15.30. Nella gara individuale si sono qualificate Arianna Ciurlanti e Sara Cutini, rispettivamente quinta e sesta sulle 64 atlete partecipanti arrivate da ogni parte del mondo. Mentre nella gara a squadre l’Italia passa col miglior punteggio davanti a Romania e Vietnam sperando di riuscire a confermare il risultato quando si assegneranno le medaglie. Un grande exploit visto che nella prova a squadre partecipavano ben venti nazioni. Anche nelle specialità di Aerobic dance e Aerostep avremo degli azzurri: l’Italia è passata col 4° posto nella prima specialità e col 5° nella seconda. Finali tutte da godere.

e.f.