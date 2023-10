Pesaro Capitale, e i poliziotti?: "Nel 2024 un evento dietro l’altro ma gli organici sono allo stremo"

Pesaro Capitale della cultura: ottimo. Solo che per gestire il primato, mancano gli organici delle forze dell’ordine.

E’ quanto sostiene Il Segretario Provinciale Siulp, Marco Lanzi, dopo che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha divulgato il piano di assegnazione di 1160 agenti ed assistenti della Polizia

di Stato presso le Questure. Le città capoluogo di provincia interessate da questa prima assegnazione sono 54.

"E nella lista – segnala subito Lanzi nella nota – Pesaro non c’è". Il fatto è che la proclamazione comporta "numerosi eventi e iniziative culturali. Saranno organizzati concerti, mostre d’arte, spettacoli teatrali, festival musicali e molto altro ancora. Il 20 gennaio 2024 sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad aprire le manifestazioni dell’anno di Pesaro, con una “super cerimonia”".

"Parallelamente però – segnala il segretario Siulp – continueranno a svolgersi le varie partite di calcio (Vis Pesaro – Fano), di basket (Vuelle). Più volte abbiamo denunciato le gravi carenze di organico di tutti gli Uffici della Provincia: chi garantirà la sicurezza nel corso di queste molteplici ed importanti eventi?"

"Ecco – prosegue Lanzi – un sintetico resoconto della situazione attuale degli Uffici della di polizia della nostra provincia: il Commissariato di Urbino ha solo 28 Operatori a fronte di un organico previsto di 45. Sulla nuova sede è calato un totale silenzio nonostante quella attuale sia veramente inadeguata".

"Il Commissariato di Fano continua ad avere un numero di agenti assolutamente insufficiente e di gran lunga inferiore rispetto a quanto previsto dal Ministero. È cessata da oramai due mesi l’aggregazione estiva di quattro operatori e il questore, a parte un Sovrintendente, non vi ha assegnato alcun poliziotto. La Polizia Stradale è praticamente quasi estinta: sono sempre più numerosi i quadranti orari nei quali non vi è una neanche una pattuglia presente sulle nostre strade, soprattutto di sera e notte. Si sono già verificati episodi di incidenti stradali con feriti ove è stato invano richiesto l’intervento della Polizia Stradale, come accaduto lo scorso 10 ottobre lungo la Flaminia a Cuccurano. Oramai, anche in autostrada le difficoltà stanno aumentando e si sono verificati vari episodi in cui, di sera e notte, nel tratto che va da Cattolica ad Ancona sud non vi era neanche una pattuglia".

"La Polizia Postale alla quale un numero in forte e continua crescita di cittadini si rivolge per denunciare o chiedere aiuto in quanto vittima di vari reati informatici, è rimasta con soli 5 operatori, anziché i 12 previsti. Analoga situazione per la polizia ferroviaria tenuta a contrastare una crescente criminalità sia nella zona della Stazione sia a bordo dei treni nelle tratte di competenza: vi sono solo 7 poliziotti anziché i 15 previsti".

"Infine, in Questura i dipendenti previsti del ruolo Ispettori, Sovrintendenti ed Agenti sono 158, ve ne sono soltanto 146 e ogni Ufficio ha registrato un elevatissimo aumento dei carichi di lavoro anche, e soprattutto, per reati particolarmente delicati come quelli che riguardano i minori e la violenza di genere. L’Ufficio Immigrazione deve far fronte all’emergenza sbarchi e all’incredibile aumento di richiedenti asilo: in tutto il 2022 le domande di asilo politico presentate a Pesaro sono state 828 ed erano già notevolmente aumentate rispetto al passato. La Polizia Scientifica quest’anno, con un numero di Operatori in continuo calo, ha dovuto identificare tramite fotosegnalamento ordinario ben 1484 persone. Senza contare che per la nuova sede, come peril Commissariato di Urbino, non vi è alcuna novità".

"A livello territoriale, chi svolge tutti i servizi di ordine pubblico durante i vari eventi sportivi, culturali, politici, manifestazioni ed emergenze varie sono proprio le donne e gli uomini della Polizia di Stato che lavorano nei vari Uffici e che pertanto, praticamente un giorno si e un giorno no, sono distolti dalle attività di competenza con il conseguente accumulo di pratiche e di gravi ritardi nella loro trattazione".

"Il prossimo anno avremo anche le elezioni amministrative (9 giugno) con conseguente aumento deiservizi di Ordine Pubblico. Lanciamo un appello ai vari rappresentanti politici ed amministrativi della nostra realtà: siamo già allo stremo, spesso facciamo fatica ad avere una sola Volante in tutta la provincia, se vogliamo garantire la scurezza nei nostri territori nel corso dei molteplici eventi previsti per “Pesaro Capitale della Cultura 2024” servono nuove ed importanti risorse".