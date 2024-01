Made in Italy, ma internazionale: “Pesaro Capitale, festa per 20mila”

Pesaro, 22 gennaio 2024 – “Made in Italy” ma internazionali. Da una parte il tormentone sanremese di Rosa Chemical, che ha chiuso la giornata inaugurale facendo ballare l’astronave fino alle 3 di notte. Dall’altra lo sguardo rivolto oltre i confini nazionali, con le agenzie di stampa che hanno rilanciato non solo in tutta Italia ma anche all’estero l’apertura in grande stile dell’”anno Capitale” di Pesaro 2024.

L’esibizione sul palco di Rosa Chemical, acclamato da circa 2mila spettatori (paganti), che ha chiuso la giornata d’inaugurazione di Pesaro 2024

Non si è ancora spento l’entusiasmo per la grande cavalcata di sabato all’Arena, dove dalle 11 alle 3 dell’indomani si sono avvicendati – alternandosi tra i diversi appuntamenti in programma – "quasi 20mila persone” ha dichiarato il Comune. “Una Capitale che balla – hanno detto il sindaco Matteo Ricci e il vice Daniele Vimini –: grazie a tutti i protagonisti di una bellissima e indimenticabile festa della città”.

Una festa che ora continua, non solo alla Vitrifrigo Arena o a Pesaro, ma anche negli altri Comuni della provincia. E la partenza è già oggi, con la prima settimana di appuntamenti che vede come protagonista Vallefoglia, che ieri ha avuto l’onore di accogliere il presidente Mattarella prima di tutti gli altri.

Da oggi a domenica vengono proposti sette spettacoli che spaziano dal concerto lirico-sinfonico al jazz, dall’opera per bambini al coro di adulti, dalla banda musicale alla commedia dialettale. Sede degli eventi (tutti a ingresso gratuito), il nuovo Teatro ‘Giovanni Santi’ di Bottega.

Stasera tocca a "La leggenda delle due montagne” di Mario Totaro “Una Favola Peruviana”, con la Filarmonica Gioachino Rossini diretta da Ivan Gambini, l’Orchestra “Incontro” diretta da Stefano Bartolucci, il coro “Musicantando” diretto da Luca Sperandio e con la voce recitante di Lucia Ferrati. Domani toccherà invece all’Aldemaro Moltedo Jazz Band.

Tornando alla cerimonia inaugurale di sabato all’Arena, dopo gli 8mila di Mattarella si è cantato con Max Gazzè, che ha portato nel parterre e negli spalti 5mila persone; la festa è continuata (per 2mila) con l’Orchestra di Mirko Casadei, che ha trasformato in un’enorme balera il palazzo dello sport della città; per poi accogliere la grande festa per i più giovani, Once a Year, con i dj set e, special guest, Rosa Chemical acclamato da oltre 2mila giovani (paganti). “Una bellissima e indimenticabile festa della città” dicono il sindaco Matteo Ricci e il vicesindaco assessore alla Bellezza Daniele Vimini.

"Una giornata che segna l’inizio di un anno straordinario, che ci siamo immaginato per mesi e sognato per anni. E che oggi è realtà”. “Grazie ai quasi 20mila pesaresi e ‘cittadini temporanei’ che ci hanno raggiunto – continuano -; almeno tre generazioni di pubblico, composte e partecipi nei momenti più intensi, e calde e fragorose quando serviva dare la spinta alle emozioni. Grazie ai 200 VolontarX, che hanno scelto di essere protagonisti dell’evento; grazie agli artisti che hanno interpretato, elevato e condiviso il senso de ‘La natura della natura”; ai tecnici e professionisti della Vitrifrigo Arena, ai partner che sostengono e sosterranno Pesaro 2024; alla Prefettura nel coordinamento delle forze dell’ordine e della gestione del complesso cerimoniale con il Quirinale; alla Polizia locale e alla Protezione civile”.

ben.i.