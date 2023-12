Pesaro capitale: il calendario. Le iniziative nei Comuni. Il 2024 giorno per giorno

Per ogni settimana del 2024 un Comune della Provincia di Pesaro e Urbino sarà simbolicamente eletto Capitale italiana della Cultura. Così Pesaro ha deciso di coinvolgere tutti i 50 comuni nel suo anno di gloria. E ora c’è anche un calendario, da muro o da tavolo, in cui sono indicati tutti gli appuntamenti dell’anno e che verrà presto distribuito in tutti i Comuni. Il progetto di chiama ‘50X50 Capitali al quadrato’ e vuole essere uno strumento per scandire il tempo dell’anno da Capitale rendendo protagonista per una settimana ogni Comune. "Un calendario che si arricchirà sempre di più di nuovi appuntamenti, questa è una prima stampa che dovrà essere aggiornata a mano a mano dai vari Comuni. Un’idea che vuole promuovere il nostro territorio anche grazie a iconici scatti dei punti caratteristici di ogni Comune presenti tra le pagine – spiega il vicesindaco Daniele Vimini –. Molto importante sarà il continuo dialogo tra la Capitale e le altre destinazioni della provincia che ogni giovedì si incontreranno per aggiornare gli eventi in previsione per le settimane. Una ristampa più aggiornata e precisa del calendario sarà disponibile a inizio 2024 ma già vorremmo distribuire le prime copie nei luoghi più simbolici del territorio".

Un viaggio alla scoperta dei 50 Comuni della Capitale tra paesaggi, tradizioni ed eventi nell’anno piú ricco che mai. Ieri la conferenza stampa di presentazione in cui diversi Comuni hanno già accennato qualche chicca in programma. "Per Isola del Piano il tema della settimana dedicata, ma anche per tutto l’anno, sarà la donna rurale, tanti gli ospiti tra cui Don Ciotti, Franco Arminio e l’Orchestra Olimpia che si esibirà in un ‘Concerto alla contadina’" spiega Giuseppe Paolini, presidente della Provincia. Economia circolare, ambiente e arte contemporanea, questa è la missione di Urbino per il 2024. Una settimana di festa, dal 6 al 12 maggio, per Fossombrone che con il Trionfo del Carnevale unirà storia e comunità. "Cagli sarà presente nel calendario dall’8 al 14 aprile in cui ci sarà un focus particolare sulla sua naturalezza in quanto è luogo di uno dei più importanti centri italiani di scultura. L’idea finale è di realizzare un museo a cielo aperto› commenta Benilde Marini, vicesindaco di Cagli. Non può mancare la musica, infatti sarà in programma, con la settimana dedicata a Mondolfo, dal 19 al 25 agosto, il Festival della fisarmonica. Il concerto d’organo nella chiesa di San Martino in Petriano e la versione invernale del Gallo d’Oro saranno in calendario a fine gennaio inizio febbraio con Petriano. Percorsi tra arte, musica e cibo verranno offerti da Borgo Pace tra maggio e giugno. Agricoltura, inclusione sociale e tanti altri temi da non perdere che verranno segnati durante tutto l’anno dai Comuni nel calendario da Capitale 2024. "Ricordo anche la Card Pesaro Capitale che dal 2 gennaio sarà uno strumento importante per accedere alle iniziative di tutta la provincia, inoltre vi invito a visionare anche la mappa interattiva sul sito www.pesaro2024.it" conclude Silvano Straccini, direttore generale Fondazione Pescheria.

Ilenia Baldantoni