Pesaro Capitale, il duello. Baldelli: "Sul mezzo milione manteniamo la promessa"

"Il mezzo milione di euro promesso dalla Regione a sostegno di Pesaro Capitale 2024 sarà nella legge di bilancio a fine anno".

L’eco degli Stati generali del turismo, in cui il sindaco Ricci ha chiesto alla Regione di fare di più per promuovere l’anno della capitale, è arrivato all’orecchio dell’assessore regionale Francesco Baldelli, il quale replica, puntella e rilancia. "Il sostegno della Regione è tangibile anche su fronti diversi strettamente collegati alla valorizzazione dell’anno della Capitale: penso al milione di euro che l’assessorato regionale alle infrastrutture e ai Lavori Pubblici, da me guidato, sta investendo 1 milione di euro per valorizzare i sentieri che collegano borghi del promontorio, Casteldimezzo, Fiorenzuola di Focara, Santa Marina Alta e il Porto di Vallugola".

Di che parliamo? "Di vere e proprie infrastrutture al servizio dei visitatori e degli operatori che gravitano intorno al settore del turismo e dell’accoglienza, in grado di creare sviluppo e nuova occupazione, soprattutto giovanile". L’azione è nella fase iniziale dei sopralluoghi tecnici. E’ intenzione dell’assessore, insieme agli operatori del territorio, recuperare e mettere in sicurezza quei sentieri di crinale che collegano l’intero parco connettendo, tra loro, i punti paesaggistici più suggestivi a picco sul mare, i vigneti, le attività agricole, turistiche e i borghi storici di Gabicce Monte, Casteldimezzo, Fiorenzuola e Santa Marina. "Partiamo con la predisposizione di un progetto complessivo che realizzeremo a stralci – continua Baldelli che si toglie più di un sasso dalla scarpa.

"Questi sono i fatti – dice -: sono le conseguenze logiche di quegli impegni che, come nostro stile, siamo abituati a mantenere. Sono numeri concreti che azzerano il chiacchiericcio disfattista di chi è troppo occupato a fare inutili polemiche per propaganda spicciola, mistificando la realtà e dimostrando, per l’ennesima volta, di non conoscere né regole né tempistiche. Abbiamo talmente a cuore Pesaro capitale della cultura 2024 che valorizzeremo anche uno dei suoi gioielli preziosi: il Parco San Bartolo. Gli investimenti previsti dalla Regione sono finalizzati a farne una bandiera del turismo esperenziale di tutte le Marche. E’, allo stesso tempo, un parco urbano che si estende da Gabicce Monte sino ad arrivare a Pesaro, ed è il primo promontorio che si tuffa nel mare Adriatico da Trieste sino al Gargano. Una splendida porta d’ingresso per chi visita le Marche e le ama vivere sotto l’ombrellone d’estate scoprendo anche le bellezze delle altre sue località, nella strategia di diversificazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica".

Solidea Vitali Rosati