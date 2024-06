Pesaro Capitale, l’evento clou. Il giorno di Marina Abramovic. A tu per tu con l’ologramma

di Cecilia Casadei

La conosciamo come una delle più grandi performer del mondo: temeraria, impavida, sorprendente, trasgressiva. Proprio lei, Marina Abramovic arriva nell’anno di Pesaro Capitale della Cultura con l’opera immersiva prodotta da Tin Drum e la regia di Todd Eckert. L’evento clou del programma al Centro Arti Visive Pescheria, la prima nazionale di una esperienza tridimensionale della durata di 19 minuti realizzata in Mixed Reality.

"So che Pesaro Capitale è incentrato sul rapporto tra scienza, natura e tecnologia; il mio lavoro si basa sulle arti performative e questo è il mio primo esperimento, il mio primo tentativo di utilizzare le nuove tecnologie e di ampliare l’idea di come le arti performative possano essere viste in futuro, se l’artista non è più fisicamente presente", questo parte del saluto in videomessaggio di Marina, aggiungendo poi: "È un grande onore essere invitati a Pesaro 2024". Una esperienza interattiva che permette agli spettatori, attraverso speciali dispositivi, di restare visibili insieme all’artista, per cui vita reale e proiezione illusoria coesistono sincronicamente.

"Abbiamo ragionato sui possibili scenari del presente tra arte e tecnologia e quella che inizialmente poteva sembrare un’utopia è divenuta sostanza", sottolinea il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini. Agostino Riitano, direttore artistico di Pesaro capitale, si sofferma sul fatto che le esperienze di Marina Abramovic hanno condizionato le estetiche del presente, mentre il regista del progetto, Todd Eckert, spiega: "Questo è davvero il punto dell’opera: creare una connessione umana autentica tra artista e pubblico. Presentato alla Serpentine di Londra nel 2019, il lavoro di Pesaro è più completo e perfezionato", continua Eckert con la volontà di continuare nel solco di quella inesauribile ricerca che muove il fare di Marina. Lo spazio della galleria rivisitato con i colori del bianco, del nero e del rosso come leitmotiv di tutto il momento performativo.

E’ così che Pesaro celebra Marina Abramovic, nata a Belgrado nel 1946, l’artista cha fatto del corpo il medium per eccellenza della sua espressione superando i limiti del corpo e della mente. Era il 1974 quando a Napoli aveva permesso agli spettatori di agire sul suo corpo avendo a disposizione 72 oggetti d’offesa, fra cui una pistola carica.

In The life un cerchio nero è al centro della ex chiesa del Suffragio come suggestivo contenitore d’arte. Una luce bianca circolare, come un "occhio di bue", accompagna i movimenti di Marina Abramovic. Compare sulla scena con un alone di piccole luci blu che svaniscono via via. Indossa un abito rosso, esposto per la prima volta proprio a Pesaro, il rosso come filo conduttore di altre sue celebri performances. Il rosso delle tavole di diverse sfumature presenti in galleria, e "siamo sicuri che Marina vorrebbe che il pubblico si perdesse nell’osservarle"; il rosso del sangue scaturito dalle ferite che Marina stessa si è procurata in una memorabile inquietante performance, quello del sangue di una moltitudine di ossa lavate una ad una in Balkan Baroque. Il rosso del lungo abito indossato in occasione di The Artist is Present quando nel 2010 al Moma di New York stabiliva il record di presenze con 850mila visitatori in tre mesi restando seduta, per ore, a sostenere lo sguardo di persone del pubblico che si alterneranno di fronte a lei. L’arrivo di Ulay, ex compagno di vita e d’arte, e l’emozione difficilmente trattenuta.

In The life la vediamo con i lucidi capelli neri raccolti in una lunga coda, il viso diafano, le labbra rosse. Marina irreale, eppure reale. La perfezione gestuale di un mimo, come in un religioso mantra, le mani sfiorano il volto, il capo, cambia direzione, le braccia allargate, le braccia lungo i fianchi. Poi le raccoglie sul grembo. Si dissolve in un brillìo di "lucciole" blu, ricompare, la mano sinistra sul petto per attraversare il tempo, lo spazio nella dimensione che rimanda ad una temporale circolarità.

Marina, Leone d’Oro alla Biennale di Venezia del 1997 è un concentrato di energia che attraversa mondi, è un rimando di emozioni. Marina c’è, oltre il tempo. Leggendaria, immensa. L’evento mostra si svolge da oggi al 18 giugno 2024 al Centro Arti Visive Pescheria (ore 10/23). Biglietti (Biglietto intero 15 €. Biglietto ridotto 12 €) disponibili su vivaticket.it Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 23. È necessario presentarsi all’ingresso del Centro Arti Visive Pescheria almeno 15 minuti prima dell’orario di prenotazione indicato nel biglietto. Uno speciale finissagge è in programma martedì 18 giugno alle 21,30 al Teatro Rossini: "Conversazione tra Marina Abramovic e Todd Eckert". "E lei ci sarà in carne ed ossa", assicurano gli organizzatori. Info:stampa@pesaro2014.it Biglietti disponibili su vivaticket.it dal 12 giugno.