Pesaro Capitale, ma della cioccolata. Il week end dolce dura tre giorni

Il detto dice: "Il cioccolato è sempre la risposta, non importa quale sia la domanda". Ma la domanda, a Pesaro, se la fanno in molti: quando comincia il "ChocoPesaro"? Dal 10 al 12 novembre, in Piazza del Popolo, si terrà l’evento più goloso di tutti, che vedrà la partecipazione di ben 15 espositori pronti a servire leccornie agli amanti del cacao in tutte le sue forme. Spiega Francesca Frenquellucci, assessora con delega alle Attività economiche: "Espositori provenienti da tutta Italia - da Enna a Torino - parteciperanno a questo primo evento autunnale collocato in piazza e pensato per arricchire la proposta del fine settimana per i pesaresi e per i cittadini temporanei che ci raggiungeranno tra degustazioni, spettacoli e proposte di qualità". Tra i banchi del mercatino di ChocoPesaro sarà possibile trovare cioccolato, dragées, tartufi dolci, cioccolato vegano e senza glutine, cremini, creme spalmabili, liquori al cioccolato, frutta ricoperta. Presenti anche le specialità regionali: ambasciatori della Sardegna saranno i dolci e il torrone sardo; della nostra provincia il miele a km 0; della Puglia, il pasticciotto leccese; dell’Abruzzo, i confetti di Sulmona. Dedicati a ragazze e ragazzi i golosi bubble waffle, bubble tea, ciambelle all’americana e churros. Le cioccolaterie artigianali saranno distinguibili dal colore rosso scarlatto dei gazebo; gli stand di pasticceria e affini si tingeranno invece di bianco. Dedicati ai più piccoli, i laboratori, in programma venerdì 10 dalle 16 alle 18, con "Sorridi, sei a Cioccolandia :-)" e sabato 11, dalle 15.30 alle 17.30, con "Il cioccolato si trasforma.... crea la tua pigna cioccolatosa!", sempre in piazza del Popolo. E sabato 11 alle 17.30 si terrà lo spettacolare cooking show dello chef Marco Frassante, che proporrà la sua versione di "Cioccolato in cucina", con degustazione finale. Domenica 12, invece, alle 16 sarà il momento del maestro cioccolatiere Paolo Staccoli, con l’istituto Santa Marta di Pesaro. Titolare dell’omonima Pasticceria Cioccolateria di Cattolica, Staccoli creerà in diretta, in piazza del Popolo, il cioccolatino dedicato a "Pesaro 2024 – Capitale italiana della cultura". Insomma, un evento imperdibile per tutti. Ingresso libero.

Alessio Zaffini