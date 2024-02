Pesaro Capitale. Vetrina sanremese

Vetrina sanremese per Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024. Ieri sera, sul palco dell’Ariston, il presentatore Amadeus ha dedicato alcune parole alla città di Rossini, presentando il progetto culturale alla base del prestigioso riconoscimento di regina della cultura italiana. Ovvero, il connubio tra la bellezza e la sostenibilità, che è anche alla base del claim ’la natura della cultura’: il fatto cioè di saper coniugare il concetto di cultura attraverso un rapporto di rispetto e dialogo con l’ambiente nelle sue peculiarità e trasformazioni. Sicuramente una vetrina prestigiosa per Pesaro, che, dati gli ascolti altissimi della serata finale del festival della Canzone italiana, potranno verosimilmente tradursi in arrivi e presenze turistiche.