Pesaro Challenge, centro e mare diventano il villaggio dello sport

La città che diventa un grande villaggio dello sport. Nella sala del Consiglio comunale è stata presentata la 5ª edizione di "Pesaro Challenge" 2025, manifestazione che coinvolge oltre 40 realtà sportive del territorio e che si terrà dal 29 al 31 agosto, alla Sfera Grande di Pomodoro e nelle aree limitrofe. "L’obiettivo della manifestazione è quello di scoprire, a grandi e piccoli, tutti gli sport del territorio e dar loro la possibilità di provarli. - ha spiegato l’organizzatore Francesco Troiani -. Pertanto ringraziamo gli enti che hanno patrocinato l’evento, gli sponsor che lo sostengono, le realtà sportive, le associazioni e le istituzioni che lo rendono possibile. Anche quest’anno ci sarà la Challenge Card, una carta che incentiva i partecipanti a provare più sport possibili e che, al completamento di tutte le sfide, permetterà di accedere ad un premio. È un modo divertente per far sport e per promuovere lo sport. - ha proseguito Troiani -. Ovviamente resta alta l’attenzione al sociale e all’ambiente. Per questo abbiamo organizzato l’evento ’In Campo per mettere Fuorigioco ogni Violenza’, un quadrangolare di Calcio a 8 in collaborazione che vedrà al termine anche una cena di beneficenza a favore di un centro antiviolenza. Così come per l’ambiente, al tradizionale Plogging, che unisce corsa e pulizia del territorio, abbiamo abbinato l’evento ’La Plastica non fa Sport’, per aumentare l’attenzione e la sensibilizzazione sul tema. Infine confermiamo la grande festa dei centri estivi di Pesaro annunciando anche un aumento dell’attenzione rivolta ai nostri amici animali con l’Area Pet Friendly che tante attività cinofile da scoprire".

Poi è intervenuta la co-organizzatrice Rachele Pacifico: "Pesaro Challenge non è solo sport ma anche food ed eventi. Nei tre giorni della manifestazione infatti ci sarà la nostra area food, sia prodotti locali del territorio che le eccellenze del nostro paese. Ogni giornata inoltre sarà accompagnata da un evento diverso: venerdì 29 agosto, alle 20, serata di animazione a cura di Road Runners con balli e giochi cooperativi, poi l’esibizione dei campioni nazionali di Danza Sportiva a cura di Centro Danze Vallefoglia del maestro Fiorenzo Filippini; sabato 30 spazio invece agli animali con la conferma della ‘Sfilata a 6 zampe’ che quest’anno sarà gestita da Abbaio Camp; infine domenica 31 si terrà il primo Galà dello Sport pesarese, alle 20.30, dove interverranno le principali realtà sportive del territorio, come Megabox, Vuelle e Vis, assieme a tanti altri campioni. La serata sarà anche allietata dalle barzellette di Bicio.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita e aperta a tutti. Inoltre è stato ricordato che la manifestazione, dopo Pesaro, si sposterà a Vallefoglia, il 6 e 7 settembre, per la 3^ edizione del Vallefoglia Challenge.

Luigi Diotalevi