Pesaro Challenge, lo sport per tutti. Alla Palla le associazioni in vetrina

Gioco e divertimento, ma con uno sguardo anche alla salute ed allo sport: torna, in città, il Pesaro Challenge, che metterà alla prova tutti i cittadini curiosi ed amanti dell’attività fisica, dal 30 agosto al 1 settembre, in piazzale della Libertà. Tante le società sportive presenti, tutte con diverse attività: si passa dal basket al tiro con l’arco, passando per il baseball fino ad arrivare anche al biliardino: "Quello che a noi maggiormente fa piacere – spiega Francesco Troiani, co-organizzatore dell’evento – è vedere come ci siano i bambini che, magari affascinati da uno sport, chiedono al babbo o alla mamma di poter giocare con loro. È sempre bello vedere i genitori che, affianco al figlio, imparano per esempio a tirare con l’arco, magari cercando di insegnare ai piccoli. È, a tutti gli effetti, un momento di vita. Inoltre, quest’anno, abbiamo la novità della Challenge Card: una tessera che, per essere completata, avrà bisogno di tanti timbri, i quali verranno dati dopo ogni attività sportiva effettuata. Con questa, in base a quanti punti si avranno, si otterranno dei premi e dei gadget. In collaborazione con Decathlon, all’inizio dell’evento verranno distribuite circa 4000 carte, quindi bisogna affrettarsi".

Commenta anche Rachele Pacifico, co-organizzatrice: "Ovviamente, le attività sono anche per gli adulti, ma per chi non ama lo sport ci sono anche altre attività – spiega –. Alle 19 di venerdì, per esempio, abbiamo lo street food accompagnato da musica live, con i "Diesis 5". La sera, invece, alle 21, spazio ai nostri amici pelosi con la 6 zampe. Sei perché sono le quattro loro più le due nostre. Questa è una sfilata di cani di razza e di meticci accompagnati dai loro padroni. Poi danza sportiva e tante altre attività, delle quali, la più salutare, è l’Urban Plogging, la camminata attraverso la quale si raccolgono i rifiuti e le sporcizie, ripulendo la città. Questa attività, per noi, è molto importante, perché ci permette di contribuire, nel nostro piccolo, al mantenimento del pianeta". Presente la consigliera regionale Micaela Vitri, che ha sottolineato l’importanza di valori come rispetto e benessere.

"Queste manifestazioni sono fondamentali per avvicinare i giovani allo sport e far sì che non siano forzati dai genitori – ha spiegato Fabio Luna, presidente Coni Marche –. I ragazzi, infatti, devono provare ogni disciplina a modo loro, così da trovare la propria. Queste sono quelle manifestazioni che un domani ci faranno commuovere quando sentiremo l’inno di Mameli e vedremo quei bambini, cresciuti, competere a qualche olimpiade". L’evento, poi, si sposterà a Vallefoglia il 7 e 8 settembre, al campo comunale Spadoni, al Circolo Tennis Montecchio e nelle aree antistanti il PalaDionigi.