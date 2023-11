“Pesaro Città che legge“ presenta la TD-Box per la narrazione tattile

Un nuovo progetto di Pesaro Città che legge, dedicato al tema dell’accessibilità. Da domani a sabato prossimo Pesaro Biblioteche propone “TD-BOX Esperienze e narrazioni tattili digitali“, la tappa pesarese del progetto ideato dalla Federazione Nazionale delle istituzioni pro Ciechi di Roma in collaborazione con la Fondazione LIA - Libri Italiani Accessibili, realizzato grazie al sostegno di Fondazione Cariplo. TD-BOX vuole far conoscere le collane editoriali della Federazione pro Ciechi, garantire a tutte le fasce d’età l’accesso al libro e alla lettura. Primi appuntamenti domani e martedì alla Biblioteca Rodari di Borgo Santa Maria in via dell’Indipendenza: domani 20 orario 14-16 Laboratorio con la classe 1ªA Scuola Primaria di Borgo Santa Maria; alle 17 Laboratorio “Costruiamo un libro tattile“ per adulti; martedì alle 9-11.30 Laboratorio con la classe 2ªB Scuola Primaria di Borgo Santa Maria; ore 14-16 Laboratorio con la 2ªA Scuola Primaria di Borgo Santa Maria; alle 17 Laboratorio tattile per bambini 6-12 anni.

l. d.