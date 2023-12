Pesaro come set per un film sull’informazione del futuro

Si intitolerà “Mr. Hope“. E’ uno short film distopico. Le riprese iniziano a metà gennaio. Sarà girato in città. E rientra nell’anno di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Un prodotto quasi tutto pesarese a partire dalla casa di produzione L&G Film Studios passando per il regista, il 23enne Tommaso D’Andrea, fino allo sponsor l’imprenditore Mirco Bannini. Solo gli attori, tutti professionisti, non saranno del territorio. Almeno per ora i tre selezionati non sono neppure marchigiani. Alcuni set sono già stati scelti: Della Chiara Work Space e Villa Severi. Avviata anche una partnership con gli studenti e i docenti del Liceo Artistico Mengaroni.

Il tema? Una visione futura sul tema dell’informazione e il suo potere. "E’ un progetto pilota che potrebbe anche svilupparsi in una mini serie tv di quattro puntate o addirittura trasformarsi in un lungometraggio – spiega il produttore esecutivo Luca D’Andrea – si tratterà della comunicazione futura intorno al 2040, in uno scenario in cui non esiste più l’informazione libera. Ci siamo ispirati a temi già tratti in “Metropolis“ e a “Orwell 1984“. Ovvero di qualcosa che sembra lontano, ma che in realtà esiste già nel presente. Le location saranno anche il mare di Baia Flaminia e le zone del centro che però saranno mostrate in veste diversa, vuote e desolate, si apprezzeranno meglio le eccellenze architettoniche".

Dietro la macchina da presa il figlio di Luca, Tommaso: "Per me è un’emozione forte. Da una parte sono felice e carico per questa meravigliosa avventura che sta per iniziare, dall’altra alla vigilia mi sta salendo anche un po’ di ansia per l’affasciante ignoto che mi aspetta. Sono anche consapevole che sarà un’esperienza unica, ho la testa piena di idee e visioni. Questo è il momento in cui le aspettative incontrano la realtà. Ci metterò tutto me stesso, la mia anima e la mia passione che ho per questo mestiere e per la mia città".

La sceneggiatura è firmata dalla vicentina Barbara Scalco che si occupa anche del casting: "Da tutta Italia ci sono arrivati 240 curriculum, un bel successo – racconta la Scalco –, per ora abbiamo approvato tre attori, siamo soddisfatti del livello di recitazione, sono tutti all’altezza dell’opera. A fine mese definiremo il resto del cast". Con un video messaggio dalla Francia interviene anche Mirco Bannini, all’estero per motivi di lavoro: "Sono socio e produttore della L&G Film Studios – spiega – con Luca D’Andrea abbiamo in comune la passione per il cinema. E’ un progetto stimolante per il territorio. La bellezza può essere raccontata e siamo contenti di farlo nella nostra città". Chiude Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza: "Questa iniziativa assume un significato importante nell’anno di Pesaro 2024. Una bella cartolina della nostra città".

