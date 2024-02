Pesaro come set per un vero thriller. Nel cast Cucinotta e Frassica

Una moglie uccisa per errore, un uomo in cerca di risposte, ostacolato da una città corrotta: questa è la trama del nuovo film “made in Pesaro“, intitolato “Miopia“. Prodotto dalla MovieStart Production, il film avrà la regìa di Rocco Mortellitti, noto per le sue trasposizioni filmiche di alcuni libri di Andrea Camilleri, del quale è genero, nonché la collaborazione di Rai Cinema, Anno 404 e Cinemaset.

La produzione, in questo momento, è alla ricerca di attori, per i quali verranno aperti i casting sabato e domenica all’Hotel Flaminio: dalle 10 alle 13 di sabato si cercheranno le comparse, mentre al pomeriggio, dalle 14 alle 19, attori e figurazioni speciali. Domenica, alla mattina dalle 10 alle 13, comparse e figurazioni speciali, mentre al pomeriggio dalle 14 alle 18 gli attori. Possono partecipare tutti i marchigiani dai 18 ai 70 anni.

Già conosciuta per la produzione di cortometraggi come “La mamma è sempre la mamma“, selezionato al David di Donatello, o il film “Aurora“, ora in post-produzione, la casa produttrice è ora pronta ad imbarcarsi in questo nuovo progetto: "Il film è un thriller psicologico, con un’impronta parecchio noir – spiega Roberto Siepi, titolare della MovieStart Production –. Come detto, la trama si svilupperà intorno a quest’uomo, al quale hanno ucciso la moglie per errore. Inizierà ad indagare su questa faccenda, ma verrà bloccato da molte personalità influenti del luogo, come un magistrato, un politico, la presidentessa di una onlus, il sacerdote. Inizierà a non sapere più di chi fidarsi, a sentirsi costantemente osservato ed in pericolo. Con il sostegno dello psicologo, e della figlioletta, quest’uomo riuscirà a non cadere nel baratro della paranoia. Ovviamente, però, non dico oltre per non fare anticipazioni".

All’interno del cast, personaggi di spicco del mondo dello spettacolo come Nino Frassica, Cesare Bocci e Maria Grazia Cucinotta: "Sono attori a cui abbiamo subito pensato di chiedere di partecipare, perché rientravano perfettamente nei ruoli – continua Siepi –. Cesare Bocci, per esempio, lo abbiamo visto perfettamente nel ruolo dello psicologo, Maria Grazia Cucinotta nel ruolo del magistrato e Nino Frassica, dopo tanti anni di carabiniere, farà il parroco. Insomma, sarà un progetto grande, perché prevediamo di iniziare le riprese verso la fine di marzo e di concludere tutto a maggio. Ovviamente i ringraziamenti sono doverosi al Comune di Pesaro, che ci ha concesso il patrocinio, come anche alla Prefettura e ai Musei Civici, dove gireremo alcune scene". Per partecipare al casting è necessario presentarsi negli orari e nel luogo indicati muniti di documento d’identità, codice fiscale, iban. Le persone selezionate saranno poi contattate dalla produzione: "La nostra è una realtà più che dinamica, perché ci piace anche coinvolgere molto i giovani – conclude Siepi –. L’appello, infatti, non è solo rivolto agli attori, ma anche a quelli che lavorano dietro le quinte, come montatori, fonici, videomaker, truccatori". Informazioni scrivendo info@moviestartproduction.com

Alessio Zaffini