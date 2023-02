Pesaro, condannato anche il secondo odiatore di Ricci: “Il risarcimento alle famiglie in difficoltà”

Matteo Ricci

Pesaro, 6 febbraio 2023 – Odiatori social, condannato anche il secondo. Ricci: “Devolveremo i 7.500euro di risarcimento alle famiglie pesaresi in difficoltà nel pagamento dell’affitto di casa”.

È soddisfatto il sindaco Matteo Ricci per la condanna del secondo odiatore social. “Da anni l’Amministrazione porta avanti la battaglia contro l’odio, con iniziative educative nelle scuole e in città – commenta –. Anche in questo caso, i 7.500 euro di risarcimento verranno destinati a coloro che ne hanno più bisogno. La scorsa volta avevamo scelto di metterli a disposizione delle persone con disabilità, la proposta che farò ora alla Giunta è di devolvere le risorse per aiutare le famiglie pesaresi in difficoltà nel pagamento dell’affitto di casa”, ha concluso.