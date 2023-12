Pesaro contendibile?: "Certo, smentiremo l’arroganza del sindaco Ricci"

A giugno ci saranno le elezioni comunali.

Il centro destra ci crede anche a Pesaro? "Assolutamente sì: questa è una provincia storicamente di sinistra e anche per questo pensano che il consenso sia per loro quasi automatico. Proprio in questi momenti invece – sottolinea Elisabetta Foschi – il centro destra deve sapersi aprire. Parlando a mondi oltre i suoi partiti. Può succedere che si possa cambiare. E’ già accaduto a Fano e Urbino. Dove il centro destra non solo ha vinto, ma è stato confermato dopo il primo mandato,smentendo il centro sinistra".

Pesaro da cambiare. "Credo che Pesaro possa essere la città del cambiamento. Raccogliamo molta voglia di una svolta, mentre la sinistra è arroccato sulla difesa del potere, cercando di impedire l’emergere delle evidenti divisioni interne. E quando un partito è concentrato sulle divisioni interne, un’alleanza sulle distanze tra i partiti può anche succedere quello che è già accaduto prima alle regionali e poi alle comunali di Ancona". Quindi per voi Pesaro

è contendibile?

"Certo che lo è. E solo l’arroganza del potere rappresentata perfettamente da Matteo Ricci può far dire che il centro destra non toccherà palla. La realtà vera la vedrete presto".

Il candidato per sindaco di Pesaro c’è?

"Ci sarà sicuramente, abbiamo diversi nomi e definiremo tra breve a chi toccherà. C’è tanta gente che non ne può più dell’arroganza di Ricci in particolare e del Pd in generale. Forza Italia sta lavorando per un reale cambiamento rispetto

ai quasi ottanta anni di sindaci provenienti dal partito comunista".

