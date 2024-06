"Pesaro, così non va". Il fuoco amico dei renziani

Mauro Mosconi e Stefania Sperindio di Italia Viva Pesaro sono alleati del centrosinistra, ma anche a livello locale il partito fondato da Matteo Renzi si rivela essere una spina nel fianco della coalizione che vuole eleggere Andrea Biancani sindaco. A sparigliare gli schemi contribuisce la lingua affilata del socialista Mauro Mosconi, già vicesindaco di Giorgio Tornati e assessore lavori pubblici negli anni ‘80. "La nostra è una critica costruttiva" dice. L’intervista parte con un filo di gas con entrambi i candidati che invitano gli elettori a votare per Una città in Comune, la lista civica fondata da Enzo Belloni dove sono candidati. Sperindio è consulente assicurativo, mamma di tre adolescenti, da sette anni coinvolta nel sistema delle Proloco, residente a Santa Veneranda. Tra le proposte concrete, qualora Iv dovesse entrare in consiglio comunale c’è quella di istituire uno Sportello comunale apposito "per aiutare il cittadino – spiegano – ad ottenere il rimborso delle visite mediche private vista la difficoltà di accedere al servizio pubblico a causa delle scandalose liste d’attesa".

Tra le crociate, forse fuori tempo massimo, invece c’è quella contro la realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro a Muraglia: "Non è quello il sito idoneo – ribadisce Mosconi –: il 22 maggio ho un incontro dal Prefetto per inquadrare la questione. La viabilità al servizio dell’infrastruttura non è adeguata al carico di traffico che si genererà nel quartiere: la circonvallazione di Muraglia, ad una corsia, è piuttosto una ‘rallentazione’ e una gimkana ad ostacoli per le ambulanze".

A Mosconi non sfugge che il sito dell’ospedale sia stato individuato dal centrosinistra, ma va dritto: "Non mi importa: la colpa di aver risposto ai ‘Ricci capricci’ è di Acquaroli. La Regione è competente in materia e doveva fare il meglio per la comunità, non andare dietro al sindaco Ricci e alle pressioni locali. Ora ci ritroviamo con una infrastruttura su terreno franoso". Dalla sanità i temi spaziano poi dal disagio abitativo alla politica culturale. "Non può essere una palla illuminata l’emblema culturale di Pesaro" dice Mosconi, trovando d’accordo Sperindio la quale, forte della propria esperienza da vicepresidente dell’Unpli, lancia l’idea di dare a Pesaro una Proloco. "Pesaro obiettivamente non valorizza le proprie ricchezze – continua Sperindio –: penso alla Chiesa nel nome di Dio e la Cappella di Sant’Ubaldo visitabili con difficoltà; penso ai mosaici poco sfruttati nonostante la bellezza di prim’ordine. Molto si potrebbe fare rendendo la città più smart, cioè garantendo navette turistiche verso le peculiarità territoriali e una serie di punti informativi, di orientamento anche logistico al servizio dei visitatori e dei turisti attirati non solo dalla stagione balneare. In centro storico andrebbe promosso il settore enogastronomico facendo delle vie tematiche dedicate alle eccellenze territoriali: la via del vino, dell’olio, dei formaggi: questo porterebbe movimento e beneficio all’intero sistema economico".

Solidea Vitali Rosati