Pesaro-Cremona: Ahmad brilla, King delude in una partita combattuta

King 5. Una partita incolore, insapore e inodore per l’ala americana e il tutto macchiato anche da un tiraccio forzato a pochi secondi dal termine del match. Rispetto ad altre occasioni, King non si è fatto sentire nemmeno sotto i tabelloni perché ha catturato solamente 3 palle. Male anche ai liberi dove ha messo dentro un libero su 4 tentativi. Chiude con con 3 su 5 da due e con 2 su 8 dalla distanza.

Ahmad 7,5. Mago Merlino è stato zitto e buono fino a quando la squadra è andata in coma per cui ha dovuto prendersi tutte le responsabilità sulle spalle. Dietro di lui una muta di cani per cui nel finale ha dovuto anche scaricare palla ai compagni che hanno tirato coi piedi per terra e senza avversari davanti, ma senza fortuna. Insomma come diceva un vecchio allenatore della Vuelle, Sinkovic, ‘in questo sport bisogna fare la canestra’. La cosa non è successa. Chiude Ahmad con 8 su 10 da 2 e 2 su 9 da tre; ha 4 su 6 nei liberi ed ha anche preso 6 rimbalzi e smazzato 3 assist.

Zanotti 6. Una buona partenza quando la partita correva in discesa e con Pesaro che sembrava un velocista davanti al traguardo. Ma quando il gioco si è fatto duro è mancato in quella che è sempre stata la sua specialità: è venuto a mancare il suo tiro pesante, da posizioni per lui congeniali, come quella frontale. Il tutto in momenti dove i canestri erano oro. Chiude Zanotti con 2 su 4 da sotto e 0 su 3 dalla distanza. Ha 4 rimbalzi.

Lombardi 6. Ha fatto la sua parte nella fase facile del match dove si è fatto sentire anche sotto il profilo difensivo. Poi hanno pesato i falli perché il suo impiego è stato di soli 9 minuti. E sarebbe servito, anche perché si sono viste le guardie di Cremona andare in tap-in contro i lunghi pesaresi. Chiude Lombardi con 1 su 3 da sotto e 1 su 1 da fuori. Ha 4 rimbalzi.

Bucarelli 5. Non bene come altre volte, soprattutto in fase offensiva dove un paio di forzature nel finale sono state pesanti. Ha fatto vedere di meglio: chiude con con 0 su 4 da sotto e 1 su 3 da fuori.

Imbrò 5. Ha giocato quando non contava ed è mancato quando il match e la palla pesavano tanto. Perché i suoi colpi dalla distanza sono mancati nel finale. Chiude con 3 su 6 dall’arco.

Petrovic 5. Non pervenuto e 0 su 3 dalla distanza. Forse la società farebbe bene a chiamare una fattucchiera per togliergli il malocchio.

De Laurentiis 6. Uno dei meno peggio sotto i tabelloni, dove chiude con 5 su 7 e 0 su 1 da fuori.

Maretto 6,5. Una grande inizio di gara, poi si spende tanto in difesa nel tentativo (molto difficile) di fermare il play Washington: chiude con 3 su 3 da sotto, 1 su 3 da fuori e 6 rimbalzi.

