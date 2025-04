Pesaro, crolla solaio in via Giordano Bruno, tre operai feriti

Pesaro, 7 aprile 2025 – Tre dipendenti dell'impresa barese che sta lavorando per la ristrutturazione del complesso del San Domenico sono precipitati da cinque metri per il crollo di un solaio.

Si tratta del capocantiere e due operai. Due sono stati trasportati al pronto soccorso in codice rosso, un altro sembra meno grave.

Il crollo è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina e la parte coinvolta dal crollo è quella che corre lungo il porticato che nella piazzetta delle Erbe dà verso via Giordano via Bruno. Sul posto oltre alle ambulanze per il trasporto dei feriti, anche una squadra dei vigili del fuoco, i carabinieri e i dipendenti dell'Ast che hanno interrogato gli operai - alcuni sotto choc - per ricostruire la dinamica di questo crollo.

Il solaio crollato è quello sotto il porticato, lato piazzetta san Domenico. Un crollo importante stando al materiale edile finito sul pavimento del portico. Racconta uno dei dipendenti dell'impresa: «E’ un palazzo molto vecchio purtroppo e ci siamo sempre mossi con molta attenzione proprio per il pericolo di crolli. I miei tre compagni, tra cui il capocantiere, stavano facendo dei controlli al piano superiore quando improvvisamente il solaio ha ceduto e sono precipitati di sotto». Da stabilire se le lesioni riportate sono conseguenti alla caduta di alcuni metri oppure al materiale finito sopra la testa e il corpo dei tre dipendenti. Ora occorre capire se il cantiere verrà chiuso.