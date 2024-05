’Pesaro Danza Focus’, studio del corpo e confronto tra esseri e natura

Oggi con Pesaro Danza Focus una festa della danza esplode nella Capitale italiana della cultura 2024, su iniziativa del Comune di Pesaro con l’Amat nell’ambito di TeatrOltre, festival all’insegna della multidisciplinarietà. Si inizia alle 17 alla Sala della Repubblica con Lo que los árboles no cuentan con i danzatori Héctor Plaza e Kiko López, un confronto in danza tra esseri viventi con gli alberi e la natura. Héctor Plaza ha iniziato il suo rapporto con il movimento fin da giovane attraverso lo sport e le arti marziali. In seguito si è immerso completamente nella cultura della Break Dance. Nel 2012 ha iniziato la sua formazione come ballerino di danza contemporanea e da allora non ha mai smesso di ricercare e formarsi. Kiko López è un ballerino e coreografo valenziano residente a Barcellona. È il direttore e coreografo della sua compagnia, Cia. Kiko López & Cia. Nouvas. La sua formazione comprende hip hop, danza contemporanea, danze tribali e modern jazz, studiate in accademie di prestigio come l’Alvin Ailey American Dance Theater, lo Studio Debbie Reynolds e il Broadway Dance Center NY. Alle ore 18 sempre alla Sala della Repubblica si muovono come i neuroni a specchio, quelli che permettono di entrare in relazione con l’altro, i corpi delle giovani danzatrici Alessandra e Roberta Indolfi nella performance Io. Tu. Io e te. Tu ed io. Noi. Loro. Noi e loro. Uno spettacolo di danza liberamente ispirato al romanzo di Saramago, Cecità di Virgilio Sieni su musica originale di Fabrizio Cammarata accende la ricerca sull’idea di corpo, al Teatro Rossini alle ore 19.