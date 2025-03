Pesaro di scena al Flaminio 24 anni dopo: la storia che torna

La Vuelle torna sulla rete nazionale per la quarta volta in stagione, uscita vittoriosa solo nella sfida casalinga contro la Fortitudo Bologna, mentre sia a Forlì che a Cividale i due punti erano andati agli avversari. Una ragione in più per portare a casa il bottino, oltre al fatto di non potersi permettere di fare calcoli in vista della post-season, meglio pensare a vincere partita dopo partita. La Victoria Libertas torna inoltre a disputare un match ufficiale al Palasport Flaminio per la prima volta dal 18 marzo 2001, quando la Scavolini batté l’allora Vip Rimini 76-85 nell’ultima stagione in Serie A1 per la società riminese; cinque anni dopo infatti, nella stagione 2006-07, Rimini si era trasferita all’odierno Rds Stadium quando le due formazioni condivisero il campionato di Legadue e le semifinali playoff (vinte 3-0 da Pesaro, nonostante avesse il fattore campo a sfavore).

La Rbr arriva a questo incontro non nel momento migliore della propria stagione, in striscia negativa da quattro partite, comprendendo le tre consecutive in campionato più la semifinale di Coppa Italia della settimana scorsa, persa malamente al Paladozza (66-94) contro Cividale. Allenatore dei romagnoli è Sandro Dell’Agnello, visto a Pesaro sia come giocatore tra il ‘94 e il ‘96 che come allenatore per un anno e mezzo, dal giugno 2013 al gennaio 2015; siede sulla panchina riminese dal novembre 2023, con finora ottimi risultati. In cabina di regia troviamo un altro ex Vuelle come Gerald Robinson, autore di un’annata piena di contrattempi fisici, ma quando è stato bene ha prodotto 11.6 punti e 4.5 assist a gara, capace di alternare partite da miglior marcatore (28 punti il 1° febbraio a Milano) ad altre da assistman per i compagni come testimoniano i 9 dell’ultima uscita a Cantù. Al suo fianco nel ruolo di guardia c’è Pierpaolo Marini (foto), l’anno scorso a Trapani, molto pericoloso in attacco perché in estrema fiducia durante tutto l’anno (14.4 punti a partita), e nel ruolo di ala piccola l’esuberante Simon Anumba.

Nel pacchetto degli esterni si alzano dalla panchina a dare fiato ai titolari Alessandro Grande, regista di esperienza ed affidabile dalla lunga distanza (43% in stagione, 12/16 negli ultimi sette incontri) e poi, a proposito di pesaresi, Giovanni Tomassini, altra buona mano che bisogna evitare di far scaldare (5/9 a Cantù nell’ultima di campionato). Avvicinandosi a canestro, i titolari sono l’ala forte americana Justin Johnson, energico e dinamico, con una notevole propensione a rimbalzo (8.4 a gara, è 4° in A2) e il gigante Gora Camara, anche lui un anno a Pesaro nel 21-22, ben supportati da Stefano Masciadri e dal centro, pure lui ex Vuelle (con un passato nelle giovanili) Alessandro Simioni.

Leonardo Selvatici