Pesaro, domani a Palazzo Gradari la musica carnascialesca antica

"A lieta vita", musica carnascialesca nel Rinascimento è in programma domani alle 17,30 a Palazzo Gradari. L’ultima volta che andò in scena il concerto carnevalesco del Coro Jubilate, fu esattamente una settimana prima del lockdown del 2020. Il concerto proposto dal Coro Jubilate di Candelara, con il rinforzo speciale di Mombaroccio e dall’Ensemble di Fiati Nova Alta, è una riedizione per voci, tastiere (non elettroniche), bombarde, tromboni e cornamuse, in perfetto stile rinascimentale e primo Barocco. Ingresso libero.