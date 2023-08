"Pesaro: domani la Lunga Notte della Cultura"

Domani tornano i “Notturni Oliveriani” l’evento curato dalla direttrice dell’Ente Olivieri Brunella Paolini. Le porte di Palazzo Almerici ci apriranno alle ore 21,30 e si andrà avanti fino all’alba, con un caleidoscopico programma che spazierà dalla musica, al teatro, alla videoart: non mancheranno le visite guidate alla Biblioteca Oliveriana e al Museo Archeologico (anche in lingua inglese) e l’Escape Room a cura di Enigma Escape Room.

Sarà una notte fantastica per stare a contatto con la cultura in uno dei luoghi dell’eccellenza per la cultura, ovvero l’Oliveriana. La musica arriverà subito alle ore 22 con gli “Stralunati“. Poi “Pesaro Segreta“ farà la sua parte proponendo musica e video. Le sorprese non mancheranno.