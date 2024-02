Pesaro e Fano, il Medioevo va ricercato

Pesaro, Fano sono città di antica fondazione. I contesti urbani simili sono costituiti da un continuum (un moto ininterrotto) di strati archeologici che si sovrappongono. Per tale ragione le stratigrafie di età romana si trovano, in media, 2,60 metri al di sotto del piano di calpestìo del centro storico.

La città romana è stata smontata e sostituita, nel Medioevo, da nuovi edifici sorti in continuità all’interno della vecchia cinta urbica romana, ma anche all’esterno. È esistita una Pesaro medievale, ma non la vediamo, non la percepiamo, per quale motivo? Il dato è semplice. Gran parte del tessuto urbano del centro si è modificata costantemente, a partire dalla signoria sforzesca (nel ‘400), attraverso l’edificazione di palazzi nobiliari sontuosi e abitazioni meno anguste delle cosiddette “case torre“ che punteggiavano anche il centro storico di Pesaro (a Fano ne restano almeno quattro).

Nel centro storico di Pesaro restano, a vista, soltanto quattro abitazioni medievali (molte altre sono ascose). Vi è la Casetta Vaccaj, in piazza Mosca, che però ha il sapore di una abitazione rinascimentale. Curiosità vuole che esista una dimora identica, raffigurata nelle tarsie lignee del coro della chiesa di Sant’Agostino. Prossimo alla Casetta si trova, in via del Seminario, il recinto di una corte interna che mantiene il caratteristico beccatellato cieco in aggetto. Nel Medioevo era chiamato “gaifo“. Molto suggestivo.

Infine, in via Morselli si trovano gli ultimi due edifici: una casa con caratteristico sporto beccatellato (il “Gaifo“), da non confondere con un avanzo di cinta muraria cittadina (come è stato scritto) e una dimora adiacente che conserva ancora, a vista, i mensoloni di pietra che reggevano gli sporti. Il tutto merita un giretto esplorativo.

(puntata 301)

Daniele Sacco