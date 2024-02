Pesaro e la vocazione della scultura. In arrivo installazioni nei quartieri

di Ilenia Baldantoni

Un dialogo tra arte e città iniziato nel 1971 e che oggi, dopo 50 anni, vede Pesaro come Capitale italiana della Cultura 2024. Una riflessione attuale sull’arte pubblica che possa rigenerare e riqualificare la città senza distruggere, questo l’obiettivo del progetto ‘Dalle sculture nella città all’arte delle comunità’ del dossier di Pesaro 2024. ‹Un’idea racchiusa in ben 13 capitoli che toccherà i 12 quartieri di Pesaro più Monteciccardo.

La prima tappa si inaugurerà questa sera alle 18, nel Centro Arti Visive Pescheria, con la mostra "’Sculture nella città’ 1971/2024, dall’arte pubblica di Arnaldo Pomodoro allo spazio urbano di 10 giovani autori" a cura di Pippo Ciorra, Michele Giorgi e Carola Nava. - spiega Marcello Smarrelli, direttore artistico Pesaro Musei- l’idea è stata quella di assegnare ad ogni quartiere un artista che sviluppi una scultura che rappresenti il rapporto tra le arti e lo spazio pubblico e durante tutto l’anno, a turno, saranno inaugurate". E così, sarà il Centro storico, quartiere 1, ad aprire le danze con una mostra che trova radice e pensiero nella storia della città tra gli anni ‘60-‘70 attraverso un viaggio nella memoria storica dello scultore Arnaldo Pomodoro. Un’idea nata sullo studio dell’esposizione del 1971 dello stesso Pomodoro che decise di posizionare le opere fuori dal museo direttamente nel territorio portando per la prima volta a Pesaro la versione della Sfera Grande, oggi uno dei simboli focali della nostra città. ‹L’allestimento propone nel loggiato della Pescheria una sezione di documenti d’archivio e fotografie provenienti dalla Fondazione Arnaldo Pomodoro e dall’archivio Ugo Mulas che permetteranno di approfondire l’argomento- sottolinea Carola Nava, curatrice- Inoltre saranno esposte due delle sculture presenti nella mostra del 1971 tra cui la ‘Colonna intera recisa’ e il ‘Rotante massimo IV’. Sarà presente anche un racconto per immagini e documenti d’archivio di cinquant’anni di vita della famosa Sfera Grande". Non solo il loggiato protagonista ma anche la Chiesa del Suffragio accoglierà un pezzo di storia.

"La mostra è divisa in due parti e nella chiesa si potranno osservare dieci progetti commissionati da artisti under 35 che riportano delle vere e proprie installazioni.- afferma Michele Giorgi, curatore- Ognuno di esso ha deciso di approfondire le caratteristiche di una delle quattro aree del centro storico che nel 1971 erano state teatro dell’allestimento di Pomodoro.

Infine sempre in questa sezione potrete trovare un video-documentario sui progetti a cura di Elia Mazzini". Molto importante anche il progetto di ricerca di Cornelia Mattiacci, membro dell’Associazione Il teatro degli artisti e il sostegno della Banca di Pesaro per Pesaro 2024, "La finanza ha sempre accompagnato la cultura, infatti le banche del territorio hanno la missione di essere vicine alla comunità e al loro sviluppo" conclude Paolo Benedetti, direttore della BCC. La mostra sarà visitabile con la Card Pesaro Capitale fino al 5 maggio, dal martedì al venerdì dalle 15;30 alle 18;30, il weekend anche dalle 10 alle 13.