Pesaro e Lussinpiccolo una storia di amicizia, cultura e tradizioni

Anche quest’anno, a cavallo della Festa della Repubblica, si svolgerà il "Memorial Agostino Straulino" organizzato da Assonautica di Pesaro e Urbino. Una veleggiata verso il porto croato di Lussinpiccolo dove poi si svolgerà la regata dedicata a Paolo Morsiani". Giunto alla sua 9ª edizione, il Memorial prevede l’arrivo delle barche il 30 maggio, il giorno dopo la disputa del "Trofeo Paolo Morsiani", con premiazione dei vincitori alla Casa degli Italiani di Lussinpiccolo, visita alla mostra antologica di Straulino e cena degli equipaggi. Il 1° giugno visita al Museo Apoxyòmenos per ammirare la statua di bronzo dell’atleta risalente al 2°/1° secolo a.C. ritrovata nelle acque antistanti l’isola e il 2 giugno il rientro in Italia. Oltre una decina le imbarcazioni iscritte: "L’evento, al di là degli aspetti sportivi e ludici organizzati insieme al gemellato Club croato ’Jugo’ rappresentato dal presidente Vedran Kabalin – dice il presidente di Assonautica Renato Morsiani -, vuole unire idealmente la cultura, i valori, le storie, le usanze e le tradizioni delle due nazioni frontaliere. Un grazie particolare per la vicinanza, la collaborazione e l’impegno, alla Comunità degli italiani di Lussinpiccolo, in special modo al presidente Sanjin Zoretic e ad Adriana Giurissa, curatrice dell’affascinante mostra ‘Straulino, figlio del mare e amico del vento’ a 110 anni dalla sua nascita e 20 dalla sua morte".

e.f.