Pesaro e San Lazzaro, che duello. Alla fine dominano gli emiliani

Il confronto fra le prime dei rispettivi gironi di serie C riporta una netta vittoria per il San Lazzaro nei confronti del Pesaro. Una partita ad alto tasso tecnico dove entrambe le compagini non si sono risparmiate offrendo una vera sfida avvincente al folto pubblico intervenuto per l’evento. Dopo i primi due inning a punteggio inviolato, al terzo la squadra biancorossa prova a passare in vantaggio, ma la buona difesa dei bolognesi riesce a bloccare la corsa a casa base di un ritrovato Lorenzo Mordini. Nella parte bassa dell’ininng arriva la risposta del San Lazzaro, che complice un errore difensivo riesce ad accumulare un vantaggio di tre punti. La squadra pesarese nell’attacco successivo accorcia le distanze con una battuta di sacrificio di Cristiano Crinelli che permette la corsa a punto di Diego Albertoni. Il San Lazzaro risponde subito al punto subito segnandone uno a sua volta. Il manager Thomas Iacomucci sostituisce sul monte di lancio l’esausto Francesco Marcuccio, ma la partenza troppo timorosa da parte di Micheal Cifalinò favorisce il San Lazzaro che continua ad aumentare il suo vantaggio. L’incontro prosegue con i tentativi di rimonta da parte del Pesaro, ma l’attenta difesa del San Lazzaro non si scompone chiudendo di fatto la partita. "C’è ancora molto da lavorare per migliorare la prestazione in campo. Questa sconfitta ci sprona a fare meglio come gruppo unito verso l’obiettivo", questo il commento del manager Iacomucci. Si guarda avanti verso il prossimo incontro che sarà in programma domenica 23 giugno alle ore 15 finalmente nel diamante di Pesaro "Norberto Crinelli" dove i biancorossi ospiteranno il Minerbio.

b. t.