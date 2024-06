Pesaro espugna il campo di Ozzano

Il Baseball Pesaro, serie C, va ad espugnare il campo di Ozzano con il punteggio di 1 a 8. Una vera battaglia in parità per 8 lunghissimi inning, fino al momento dello strappo in avanti da parte della formazione biancorossa che approfittando di alcune incertezze difensive ed il calo del rilievo sul monte, cinicamente incamera i punti del distacco e della conseguente vittoria finale. "Incrociare i leader del girone opposto con un roster decimato da assenze ed infortuni appariva come una sfida impari sulla carta – commenta il manager Iacomucci -, ma la vera differenza la può fare solo chi è in gioco che, come sempre, è chiamato a dare il massimo". L’Ozzano non demorde ma il cambio sul monte del lanciatore diventa favorevole al Pesaro che approfittando di alcuni errori di lancio e della difesa riuscirà ad incrementare il proprio vantaggio fino al risultato finale di 1-8. Il prossimo appuntamento dell’intergirone Pesaro contro Ravenna sarà disputato oggi alle 15 allo stadio del baseball di Fano.

b.t.