Pesaro fa un tentativo per Barry Brown jr.

Ci ha provato ad alzare il tiro dopo l’arrivo di Sacchetti, la Vuelle, mettendosi in contatto con Venezia per provare a rilevare il contratto di Barry Brown jr., che la Reyer ha messo ai margini per prendere un giocatore con più capacità in regia come Max Heidegger. Giocatore fisicamente possente, conosciuto per essere un buon realizzatore, fin qui non ha però tirato così bene (ha il 29,4% da tre) producendo 9,6 punti di media, anche se in una ’big’ i minutaggi sono limitati e Brown jr. stava in campo 19.4’ di media. Il problema è che, per ora, Venezia non è disponibile a pagare una parte del suo oneroso contratto: complicato per la Vuelle, visto che chiama 25.000 euro al mese. C’è sempre la pista-Hornby che ieri era in campo ad Atene, sul campo del Peristeri, dove si è giocata garadue dei play-in di Fiba Champions League. Il giocatore sarebbe disponibile a trasferirsi, c’è da limare ancora qualcosa fra domanda e offerta ma le due parti non sono lontane. Dovrebbe però tornare a Vilnius e fare il visto all’ambasciata italiana prima di rendersi disponibile per Pesaro. Il che significherebbe rimandare l’eventuale debutto alla gara casalinga contro Milano del 21 gennaio. E il 28 forse torna Bamforth.

e.f.