Pesaro, festeggi per l'Italia, patteggia 6 mesi anche il secondo autore di atti vandalici

Totem pubblicitari spaccati con pugni e calci durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia nel 2021, patteggia a 6 mesi di reclusione anche il secondo autore di quegli atti vandalici. Ma con la riforma Cartabia ha potuto commutare la pena detentiva in lavori di pubblica utilità alla Città della gioia. I due imputati, due giovani domiciliati a Pesaro, S.E. 44 anni di Napoli e C.S. 40 anni di Cerignola (Foggia), non avrebbero tirato fuori neanche un euro di risarcimento danni. La sera della vittoria degli Europei avevano preso a calci e pugni i totem pubblicitari degli hotel alla Palla di Pomodoro. Erano stati immortalati dai telefonini. Immagini in cui si sente che incitavano anche altri a seguire il loro esempio. Identificati e rintracciati, avevano avuto il divieto di frequentare la zona mare della città per un anno. E poi erano arrivati a processo. Ed entrambi hanno patteggiato a 6 mesi. L’imputato difeso dall’avvocato Enrico Cipriani ha beneficiato della Cartabia e trasformato la pena detentiva ai lavori socialmente utili.

e.ros.