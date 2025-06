Pesaro, Gabicce e Gradara. La navetta che unisce nel nome dell’ecologia

GABICCE MARETanto mare, ma non solo. Il territorio tra Pesaro, Gabicce e Gradara offre numerose opportunità per i turisti, dalle bellezze naturalistiche del parco regionale del Monte San Bartolo ai borghi che, come perle legate da un unico filo, impreziosiscono la costa e l’entroterra. Dare valore a questo patrimonio di natura e cultura in un periodo di punta come quello estivo, incentivando la mobilità sostenibile e sicura, sono gli obiettivi della navetta gratuita ‘Pesaro – Parco San Bartolo – Gabicce’ promossa per il terzo anno consecutivo dai due Comuni in collaborazione con Adriabus. Il servizio entrerà in funzione nel weekend del 21 giugno e proseguirà il 28 e il 29, mentre a luglio sarà attivo dal giovedì alla domenica. Ad agosto ancora dal giovedì alla domenica, per arrivare a coprire tutti i giorni nelle due settimane centrali del mese (dall’11 al 24). A settembre invece sarà in funzione soltanto il primo fine settimana (il 6 e il 7). Ogni giorno previste 6 corse, la prima alle 9 e l’ultima alle 21.00 (chiude la corsa di ritorno delle ore 22.00), lungo un percorso che parte dalla stazione Fs di Pesaro, diretta ai luoghi di interesse di S. Marina Alta, Fiorenzuola di Focara, Casteldimezzo, Vallugola, Gabicce Monte e Gabicce Mare, anche nel percorso di ritorno. "E’ un’opportunità che offriamo ai residenti, ma soprattutto ai turisti di mare e della cultura - sostiene Andrea Biancani, sindaco di Pesaro - . Aggiungiamo un altro tassello importante alla promozione congiunta del territorio, che abbiamo attivato tra Pesaro e Gabicce coinvolgendo Gradara". Un servizio strategico per la promozione della mobilità sostenibile secondo la sindaca di Gabicce Mare, Marila Girolomoni. "Anche quest’anno – sostiene - la navetta offrirà un’opportunità per vivere il Parco, riducendo l’impatto ambientale". Il servizio, che vede anche il contributo dell’Ente Parco diventa, secondo il presidente Silvano Leva, anche un modo per promuovere il territorio rilanciando il brand della Riviera del San Bartolo: "È un’iniziativa significativa. Cercheremo di fare ancor meglio per il prossimo anno per continuare così ad essere di stimolo alla fruizione rispettosa dei nostri territori". E per Ivan Santi, presidente Adriabus, la navetta estiva viene vista anche come un’opportunità per promuovere il trasporto pubblico. "Le piccole abitudini occasionali – dice - possono diventare scelte strutturali".

Beatrice Grasselli