Pesaro, il Conservatorio per gli attesissimi. Concerti da Camera

La musica da camera per archi sarà protagonista de I Concerti del Conservatorio di lunedì 23 e mercoledì 25 (Palazzo Olivieri, ore 21). Il titolo dei due appuntamenti, Virtuosi alle corde I e II allude ai giovani musicisti alle prese con le corde dei loro strumenti ad arco ma evoca anche scherzosamente lo sforzo fisico ed espressivo richiesto dalla gara “pugilistica“ ingaggiata con le difficili partiture. Il primo appuntamento prevede la Sonata op. 23 di Beethoven affidata al violino di Angelica Scatassa, al pianoforte Alessio Falciani.

Seguiranno la Ballade di Eugène Ysaÿe, il Capriccio op. 10 n. 5 Alla Saltarella di Henryk Wieniawski e il Capriccio op. 1 n. 21 di Niccolò Paganini, tre pagine di alto virtuosismo eseguite da Michele Matteo Morici. La serata si chiuderà con il Quartetto delle arpe così detto per il pizzicato alla maniera dell’arpa impiegato nel primo movimento. Gli interpreti saranno Alice Agostinelli e Michele Matteo Morici violini, Giuseppe D’Amico viola, Michele Vischi violoncello.

Il secondo appuntamento avrà come protagonisti il violoncello e il quartetto per archi con pianoforte in un concerto dedicato a due capolavori dell’Ottocento dalle ampie dimensioni ed estremamente impegnativi: la Sonata in sol minore op. 65 di Chopin per violoncello e pianoforte e il Quintetto op. 34 di Brahms. Il primo brano sarà interpretato da Tecla Benedetto, violoncello, con Patrizia Romanello al pianoforte. Ingresso libero per studenti e personale del Conservatorio; ingresso su invito per il pubblico tramite piattaforma eventbrite.it

ma. ri. to.