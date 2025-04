PESARO Il debito da record: "Paghi al Fisco 156 milioni"

Lui da solo ha 166milioni di debiti con il fisco. Una cifra record che, grazie alla norma "salva suicidi", potrebbe semplicemente scomparire nel giro di 3 anni pagando "briciole". È un crac di proporzioni enormi quello di cui è stato chiamato a rispondere in sede civile Domenico Londei, imprenditore della provincia di Pesaro e Urbino di 75 anni, socio di maggioranza ed ex amministratore della Pantarei srl, azienda dell’entroterra urbinate. Lo ha accumulato in 9 anni di attività quale socio occulto e amministratore di fatto di varie società, almeno una quindicina. Lo scorso 8 aprile Londei ha chiesto al tribunale di Urbino l’accesso alla liquidazione controllata del suo patrimonio prevista dalla cosiddetta "legge salva suicidi" del 2012, introdotta per dare una via d’uscita a chi non riesce a pagare i propri debiti. Liquidato il suo patrimonio di circa 8 milioni di euro dietro pagamento di una rata mensile di 633,62 euro, il debito verrà azzerato. "Io sono pacifico come una Pasqua – ha commentato ieri al telefono -. Ma scherziamo? Più tranquillo di così. Ho già venduto tanti anni fa quello che c’era da vendere. Adesso prendono le quote, prendono i soldi che ci sono nelle banche. A me va bene tutto. Sono più che sereno". I debiti sono il risultato di "accertamenti tributari preceduti da indagini penali – si legge nella sentenza -, tutte definite con proscioglimento, a parte un unico procedimento ora pendente al tribunale di Roma. Il sovraindebitamento è causato solo da accertamenti fiscali".

Antonella Marchionni