Pesaro, il giudice chiede di avere la prova che la parte offesa è morta. Gli mostrano foto della bara

Tribunale di Pesaro

Pesaro, 18 gennaio 2023 – Una signora doveva presentarsi in tribunale ieri per raccontare la sua versione. Ma purtroppo è morta qualche giorno prima dell’udienza. A dare notizia del decesso alla procura di Pesaro sarebbe stato un religioso del suo Paese, lo Sri Lanka.

E in un modo che ieri mattina ha scatenato sconcerto e ilarità in aula. Quando il giudice ha chiesto di vedere gli atti, gli è stata mostrata la foto di una bara mandata via whatsApp. Quella sarebbe stata la prova del decesso della parte offesa, nelle intenzioni di chi si è preoccupato di spedire l’sms. Ovviamente la prova non è stata ritenuta sufficiente.

Il giudice ha così rinviato il processo per dare tempo alle parti di reperire il documento ufficiale sul decesso, ovvero il certificato di morte della vittima.

e. ros.