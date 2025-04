Pesaro, il video della spedizione punitiva contro un 14enne. Carpi, picchiata dalla bulla: studentessa all’ospedale

Sono immagini choc quelle dei due video che riprendono la violenta aggressione nei confronti di uno studente di 14 anni che frequenta il primo anno all’istituto tecnico di Pesaro. È stata una spedizione punitiva da parte di due 16enni che frequentano un’altra scuola della città e che hanno utilizzato un suo compagno di classe come esca: "fallo venire qua con una scusa, poi ci pensiamo noi. Se lo fai ti paghiamo un pranzo al Mac". Il 14enne è accusato di ‘seguire’ il profilo della ragazza di uno dei due su Instagram. Ci sono due video, uno di 22 secondi e uno di 17: in sottofondo si sente anche una risata. Sulla vicenda indaga la polizia di Pesaro. La scuola ha punito l’autore del filmato impedendogli di partecipare alla gita. Intanto da Carpi (Modena), spunta sui social un storia simile: una studentessa ha aggredito un’altra studentessa (finita in ospedale) per rivalità in amore. I compagni incitavano e filmavano e hanno messo il video online.