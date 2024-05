Pesaro impegnato nella Perla Verde

Il Baseball Pesaro oggi è di scena a Riccione. I biancorossi vengono dal successo con Montegranaro del turno scorso per 5 a 2. Una partita molto equilibrata dove entrambe le difese hanno dimostrato un ottimo livello, ma l’esperienza e le valide determinanti di Ronald Rodriguez hanno permesso di capitalizzare nei primi 5 inning il vantaggio biancorosso. L’ottima intesa fra il lanciatore Francesco Marcuccio ed il ricevitore Enrico Bicchiarelli ha bloccato le mazze avversarie, lasciando alla difesa completare il proprio compito con giocate di routine. Ma la squadra di casa non demorde e approfitta di una partenza imprecisa del rilievo pesarese Diego Albertoni per creare occasioni e segnare due punti mettendo a dura prova la difesa pesarese, che con molto cinismo e tecnica riuscirà a bloccare la rimonta avversaria fino al raggiungimento del ventisettesimo out.

b. t.