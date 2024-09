Pesaro in orbita con l’aerobica. Iniziano i campionati mondiali: in arrivo 1500 atleti e 38 delegazioni

Per due settimane la nostra città diventerà la capitale mondiale dell’aerobica: cominceranno ad arrivare oggi i quasi 1.500 atleti delle 38 delegazioni, la più lontana dalla Nuova Zelanda, che dal 20 al 22 settembre (categoria junior) e dal 27 al 29 (i campioni già affermati) accenderanno di magia l’astronave della Torraccia. "AeroPesaro 2024" è stata presentata ieri con grande enfasi nella Sala Rossa del Comune.

"Ci prepariamo a celebrare la magia della ginnastica aerobica e sono entusiasta di ciò che ci aspetta - dice la a presidente della Commissione tecnica, la giapponese Tammy Yagi-Kitagawa -. Le gare del World Age Group, ovvero la categoria junior in età adolescenziale, saranno un’opportunità unica per vedere in azione il futuro di questo sport, mentre i Campionati del Mondo incoroneranno le migliori ginnaste e ginnasti del mondo. Si preannunciano performance di alto livello, anche perché a Pesaro ci si qualifica per i World Games del 2025 in Cina". Una disciplina che combina la parte aerobica con elementi di ginnastica, la routine degli esercizi impreziosita dalla musica: energia, movimento, dinamismo sono espressi attraverso il movimento e il lavoro di squadra.

L’Italia ha già ospitato i Campionati del Mondo nel ’98 Catania e poi nel 2001 a Rimini: "Sono certa che anche Pesaro risponderà alla grande: l’esperienza di questo comitato organizzatore garantirà un campionato che sarà ricordato in futuro". Mila Della Dora, presidente del Col, incassa i complimenti e rilancia: "Pesaro ama la cultura sportiva e questo è un evento che darà lustro alla città, prepariamoci a vedere il lungomare colorato di atleti e atlete provenienti da tutto il mondo". Una manifestazione di giovani e per i giovani, il cui logo è stato ideato dagli studenti del Liceo Artistico Mengaroni.

"Sono onorato che Pesaro ospiti quest’evento proprio nella mia regione e in una città dalla spiccata vocazione sportiva e ginnica, visto il precedente con la Ritmica nel 2017 - dice il presidente della Fig, Gherardo Tecchi - . Per la nostra federazione è stato un anno incredibile, non vincevamo 5 medaglie alle Olimpiadi dal 1928! E qui presentiamo una Nazionale molto forte, che può darci grandi soddisfazioni". Secondo gli addetti ai lavori, l’Italia può essere inserita tranquillamente nella cinquina delle più forti che comprende anche Cina, Giappone, Francia e Bulgaria. Accreditate di far bene anche le sudamericane Messico e Brasile. Un lungo evento che inizierà il 18 settembre con le prove podio, mentre dal 20 al 22 alla Vitfrigo Arena saranno protagonisti gli atleti più giovani. Le gare più attese dal 27 al 29: si lotterà per le medaglie nelle gare individuali, coppie miste, trio e gruppi e, ai mondiali, anche in Aerodance e Aerostep. Biglietti ancora in vendita online sul circuito Vivaticket.

Elisabetta Ferri