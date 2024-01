Pesaro in trasferta nella tana del Petrarca

Oggi alle 17 prima giornata di ritorno del campionato di serie A per la Fiorini Rugby Pesaro che sarà impegnati sul campo del Petrarca Padova. La formazione veneta, cadetta dello stesso Petrarca che milita in massima serie, è al secondo posto in classifica con 47 punti. I pesaresi sono invece al 7° gradino con 21 punti. "Fisicamente la squadra sta bene, non ci sono infortunati, vogliamo fare una bella partita in casa di una squadra molto forte – dice il capitano Carlo Villarosa -. Sappiamo che sarà una trasferta impegnativa, ma proveremo a metterli in difficoltà. Anche a livello morale stiamo bene. C’è rabbia perché l’ultima partita non è andata come volevamo. Il gruppo pensa di aver perso la partita per demeriti propri. Ci sono stati molti falli, errori che hanno compromesso il match".