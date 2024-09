Pesaro, la Liberazione . Gli eventi per ricordare la vittoria sui nazi-fascisti

Pesaro si prepara a celebrare l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo avvenuta il 2 settembre 1944. Si inizia oggi alle 16, al cimitero di Villa Fastiggi (strada dei Pozzetti 1), dove ci sarà la Commemorazione e ricordo dei due caduti a Pesaro della Banda Maiella, Giusto La Lia e Francesco di Lullo, organizzato da segreterie regionali dei sindacati pensionati. Poi alle ore 19, l’inaugurazione della lapide in piazzale Cadorna a Novilara, a memoria delle giovani partigiane Leda Antinori e Magda Minciotti, a cura di Anpi provinciale che ha curato la mostra di fumetti "Storie della Resistenza Partigiana nella Provincia di Pesaro e Urbino". L’esposizione è visitabile fino all’1 settembre, dalle 19 alle 22, nell’ex scuola elementare di Novilara.

La sera, dalle 21 alle 23, la corte Dario Fo e Franca Rame’ di Palazzo Mazzolari (via Rossini) accoglierà l’appuntamento "Spariamo nella luce dell’alba" video e installazione a cura di Cristiano Carloni e Stefano Franceschetti con suono originale a cura di Paolo Marzocchi. Poi domani dalle ore 9.30 alle 13.30, Palazzo Gradari sarà la sede dell’appuntamento "Brigata Maiella, i Banditi della Libertà. Una banda partigiana tra Inglesi e Polacchi per la liberazione dell’Italia", in collaborazione con liceo artistico Nolfi-Apolloni, liceo artistico Mengaroni e istituto comprensivo Gaudiano. Alle 15.30, nella sala Rossa del Comune, con la presentazione del libro "Soldati polacchi in Italia" di Michele Giampietro, a cura dell’associazione Famiglie dei Combattenti Polacchi. Le cerimonie ufficiali del Comune avranno inizio alle ore 16.45, quando il sindaco Biancani deporrà una corona prima al Monumento alla Brigata Maiella in piazza Alfieri (Muraglia) poi al Monumento alla Resistenza (piazza Falcone e Borsellino, ore 17.30). Poi alle 17.45, al Sacrario dei Caduti per la Libertà di piazzale Collenuccio si terrà la deposizione delle corone e, a seguire, gli interventi della Prefetto di un rappresentante delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, dell’Anpi, dell’Ambasciatrice della Repubblica di Polonia in Italia Anna Maria Anders (figlia del gen. Wladislaw Anders comandante che partecipò alla Liberazione di Pesaro) e del sindaco di Pesaro.

Lunedì 2 settembre, alle 21, nel Salone Nobile "Antonia Pallerini" di Palazzo Gradari ci sarà "Ricordo di avere riso e pianto. Sguardi sulla Resistenza nel pesarese tra storia e memorie" durante il quale si alterneranno gli interventi dei componenti della Commissione Scientifica Iscop; Tra gli appuntamenti dedicati alla Liberazione di Pesaro, in programma dal 3 al 6 settembre, anche la Mostra sul 2° Corpo d’Armata Polacca in Italia, a cura dell’Associazione Famiglie dei Combattenti Polacchi, visitabile dalle 10 alle 19 nella Sala Laurana di Palazzo Ducale.

l. d.