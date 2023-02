Pesaro, lascia la 500 cabrio davanti a una casa: il proprietario taglia capote e fiancate

Lascia la 500 cabrio davanti a una casa Il proprietario taglia capote e fiancate

Pesaro, 25 febbraio 2023 – Aveva parcheggiato ieri alle 17.30 la sua Fiat 500 cabrio davanti ad un passo carrabile abusivo. Si trovava in una traversa di via Milano, zona via Urbino. La ragazza, 25 anni, di Pesaro, è scesa e si è infilata in un negozio. Dopo pochi attimi, vede arrivare un 65enne, entra in negozio e chiede di chi fosse la 500: "E’ la mia, arrivo subito. Un secondo che pago" risponde la ragazza. Il secondo magari è diventato un minuto o due ed è a quel punto, che la ragazza vede la stessa persona di prima che con un coltello sta tagliando la capote della 500 e, non contento, con delle chiavi ha rigato anche una fiancata. La ragazza è uscita di slancio, ha urlato, gli ha detto di smetterla, chiedendogli se fosse un pazzo. Questi ha risposto che l’auto era stata parcheggiata davanti al suo passo carrabile e non poteva starci. Così si meritava il trattamento ricevuto. L’automobilista ha chiamato immediatamente la polizia. All’arrivo degli agenti, è apparso subito chiaro che il passo carrabile era abusivo. C’era un cartello comprato all’Obi ma senza autorizzazione comunale per cui non c’era nessun obbligo di servitù. La proprietaria della...