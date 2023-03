Pesaro: lei lo lascia, lui posta su Facebook foto e commenti. Denunciato

La ripicca sul social network Facebook del marito lasciato viene punita con la denuncia

Pesaro, 23 marzo 2023 – Pubblica su Facebook vecchie foto della moglie scattate quando lavorava in un night di Riccione. Con sotto commenti al vetriolo: "La star è tornata disponibile, da provare! Il primo lavoro non si scorda mai". Ma quell’Amarcord di vendetta è stato solo uno dei tanti episodi denunciati dalla donna che per mesi avrebbe subìto vessazioni e persecuzioni da parte del marito che non accettava la separazione. I protagonisti della vicenda sono residenti nel Riminese, ma i fatti sono successi nel nostro territorio. Secondo il racconto della presunta vittima, una 39enne di origini romene, barista in un locale di Gabicce Mare, l’ex, un 47enne di Rimini, l’aspettava fuori dal posto di lavoro, la tempestava di chiamate e messaggi. Una volta l’avrebbe inseguita in auto fino a Cattabrighe ma spesso avrebbe sfogato la sua rabbia nello stesso bar, urlando anche alla presenza dei clienti, un giorno si è sfilato la fede e l’ha lanciata contro la ex. Il 47enne non può avvicinarsi alla ex. Intanto la procura di Pesaro lo accusa di lesioni, maltrattamenti e stalking. Il 47enne è difeso dall’avvocato Gencarelli, mentre la donna dall’avvocato Debora Del Magno. e. ros.