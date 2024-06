Pesaro, l’identità passa dai quartieri ’Macula’ farà un film per raccontarla

Valorizzare e raccontare in maniera corale i tratti identitari dei 13 quartieri di Pesaro, con le loro caratteristiche, le loro tradizioni e le loro peculiarità, portando alla luce anche i luoghi meno conosciuti. E’ questo l’obiettivo del progetto "Autobiografia di una città. Le identità di quartiere", ideato da Macula- Cultura Fotografica, che culminerà con la realizzazione di un lungometraggio sul tema diretto dal regista Mauro Santini. "Il progetto nasce da un bando promosso dal Comune di Pesaro dove ogni quartiere doveva presentare il miglior progetto – spiega l’ideatrice Giancarla Ugoccioni-. La decisione unanime però è stata quella di unire le forze e cooperare per un solo elaborato, così da esprimersi all’unisono. Si è scelto dunque di realizzare un lungometraggio e abbiamo iniziato con un lavoro di ricerca per ogni quartiere. Per ognuno di essi abbiamo trovato un soggetto identificativo, un luogo sconosciuto o un elemento sonoro, per esempio, e così abbiamo iniziato a raccogliere immagini, parole e contenuti audiovisivi realizzati proprio dai quartieri, che andranno a comporre il lungometraggio che presenteremo in autunno al Cinema Astra".

E aggiunge: "I Quartieri avevano però espresso la volontà di rendere visibili dei materiali anche durante il periodo estivo, quando in città ci sono più turisti. Così è nata l’idea di organizzare una anteprima". Un’anticipazione che si intitola "13/Quarti", realizzata dagli studenti dell’Istituto ISIA di Urbino, che si terrà allo Spazio Sora di via Rossini, da sabato 29 giugno a domenica 28 luglio. "Si tratta di una finestra visiva, aperta 24 ore su 24 – aggiungono Giancarla Ugoccioni e il supervisore del progetto ISIA Stefano Veschi -. L’idea è quella di uno schermo dove le persone potranno vedere il materiale realizzato dai ragazzi per descrivere i quartieri pesaresi. Loro stessi hanno attinto da ciò che è stato realizzato dai quartieri, ma con uno sguardo differente, visto che molti di loro vengono da fuori Pesaro". Un percorso parallelo a quello del lungometraggio, come spiega il regista Mauro Santini: "E’ un progetto complesso ma molto affascinante, per cui potremo raccontare la città attraverso gli occhi stessi dei cittadini. Sarà un lungometraggio che sicuramente durerà più di un’ora perché il materiale che stiamo raccogliendo è tantissimo e difficilmente riuscirà ad entrare tutto in questo progetto. Da questo potrebbero quindi nascerne di nuovi".