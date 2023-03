Pesaro, lui si sente dare del "figlio di papà" e le getta il cellulare nel wc

Un cellulare (foto di repertorio)

Pesaro, 16 marzo 2023 – Un commento non gradito o male interpretato e il collega di lavoro piomba in casa della donna, la insulta e le getta il telefonino nel water. Finito a processo per minacce e violazione di domicilio, ieri per l’imputato, un 37enne pesarese, la procura ha chiesto la condanna a un anno e mezzo di reclusione. L’uomo, difeso dall’avvocato Paolo Gasperoni del foro di Rimini, ha offerto di risarcire la vittima del costo del telefonino. Ma la donna, una 40enne pesarese, costituita parte civile con l’avvocato Elena Fabbri, ha presentato una richiesta danni di 10mila euro.

Tutto era cominciato con delle chat. Parlando del più e del meno, la vittima avrebbe detto che il collega poteva sperare in un futuro più roseo per via del lavoro che avrebbe potuto svolgere nell’azienda del padre. Un commento che non è affatto piaciuto al 37enne a cui quelle parole sono suonate come un "raccomandato" o "figlio di papà".

E il clima è degenerato. Così si è presentato a casa di lei bussando ripetutamente e gridando forte. La donna gli aveva aperto e lui le aveva sfogato contro tutta la sua rabbia. Lei gli aveva chiesto più volte di andarsene minacciando di chiamare le forze dell’ordine. E il 37enne le aveva preso il telefono e buttato nel water, distruggendolo. Processo aggiornato al 27 marzo per la sentenza.

e. ros.