"Pesaro maglia nera della Regione: calano anche le attività legate al settore turistico"

Scattano i primi segnali d’allarme. E lanciarli è la Cna perché nei primi tre mesi dell’anno le imprese attive in provincia sono calate del 3,2% "anche se i dati come sempre – dice il direttore provinciale dell’associazione artigiana Claudio Tarsi – vanno interpretati". Tarsi poi rimarca che da una parte ci sono delle imprese che hanno fatto il pieno di ordini ed allo stesso tempo hanno difficoltà ad evaderli per mancanza di manodopera. Sotto accusa i giovani "che non solo non sono disposti ad occupare questi posti richiesti dal mondo del loavoro, ma anche ad avviare un’attività". Le iscrizioni di nuove imprese, rispetto allo steso periodo dello scorso anno sono calate del 7,7% con Pesaro maglia nera anche dentro la Regione e contrariamente ad "alcune narrazioni calano notevolmente anche le attività legate agli alloggi e alla ristorazione che registrano un pesante calo del 33%".

Arretrano fortemente poi le costruzione e anche il settore del commercio dove si va da un meno 35% ad un meno 22%. In controtendenza il settore dell’agricoltura che fa registrare una crescita delle imprese del 34%, le attività finanziarie e assicurative del 25% ed anche le attività immobiliri che sono quadruplicate perché passano da 4 a 16. Il finale di Tarsi è amaro: "E’ arrivato il momento di serrare le fila e provare ad immaginare un nuovo modello di sviluppo. Scaricare a terra le risorse del Pnrr per generare di investimenti anche da noi".