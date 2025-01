Pesaro, mille in piazza. La Vecchina in volo incanta grandi e piccini: "Una gioia per tutti"

"La Befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte, il vestito alla romana. Viva viva la Befana!": ed effettivamente ieri, in piazza del Popolo a Pesaro, la Befana è arrivata eccome, scendendo in picchiata dalla cima del Comune. Tante sono state le famiglie che si sono radunate intorno alla fontana ed alla Biosfera, circa un migliaio, per assistere a questo arrivo. Però, nella discesa la Befana è stata sostituita da una collega: infatti, data la sua età ed i reumatismi provocati dal freddo e dall’umidità, la signora dei dolciumi ha trovato come “vice“ un vigile del fuoco, Luca Piergiovanni, che così ha raccontato la sua esperienza.

"È stato veramente un piacere aiutare la Befana a portare la gioia a tutti questi bambini - racconta il pompiere -. Vedere tutta la gente sotto che aspettava con ansia la discesa è stata un’emozione indescrivibile. Mentre ero a mezz’aria, inoltre, ho voluto dare anche un po’ di spettacolo per tutti i bambini che aspettavano, suonando la scopa come una chitarra o facendo la ’’ola’ per tutti. Adesso si smonta tutto e si torna in caserma, appendendo per un po’ la scopa al muro". Infatti, dalle 9 di ieri mattina, i vigili del fuoco si sono messi all’opera per montare tutte le impalcature che hanno permesso questa magica esperienza in totale sicurezza, per amore dei bambini. Nel momento della planata, le emozioni non sono state poche: "Oggi (ieri ndr.) mi ha portato tante caramelle ed un peluche" racconta il piccolo Matteo assieme a papà Paolo, entrambi con il naso all’insù.

Poi, dopo la discesa, l’altra Befana, chiamata dai ragazzi di Pesaro Village, è uscita allo scoperto, un po’ gobbina, con un vestitino a fiori che ha fatto sorridere a molti. Assieme a lei, ovviamente, non potevano che esserci le sue aiutanti, le “Befanine“ Diana e Ilaria, che subito si sono messe all’opera per distribuire calze ricolme di dolcetti e lecca-lecca. Nel mentre, intanto, l’intrattenimento per i più piccoli è proseguito con il “Gioco dei 4 camini“, dove i bambini dovevano superare delle prove di abilità. Ovviamente, non sono nemmeno mancati i selfie e i desideri espressi alla cara Vecchina che, seduta su uno sgabellino davanti al palco, accoglieva tutti quanti, sia grandi che piccini: "Quest’anno ci sono stati quasi solo bambini buoni - ha spiegato la Befana, alter-ego di Luca Vichi -. Fortunatamente non sono dovuta andare molte volte al camino, però qualche carboncino l’ho lasciato, un po’ come monito per ricordargli di essere sempre buoni, un po’ perchè se no non sapevo dove mettere il carbone. Qual è il mio rapporto con Babbo Natale? Siamo amici, anzi colleghi, e non c’è assolutamente rivalità, come tanti dicono. Anzi, ci incontriamo veramente poche volte, soprattutto perchè quando lui ritorna dai suoi giri per il mondo io sono lì lì per partire dopo aver preparato le mie calzette e avere rimesso in moto la scopa volante. Ora che è finita anche la mia festa tornerò a casa, mi preparo un bella cioccolata calda e da domani si riparte con le liste di chi avrà i dolcetti e chi il carbone".

La festa, iniziata verso le 16, è poi continuata fino a mezzanotte, con musica, dolcetti e tanta allegria, anche per permettere a tutti quanti di poter conoscere quella signora che si è fatta tanta strada solo per fare un saluto: "Voglio lasciare anche un messaggino a tutti i bambini - ha poi concluso la Befana -. Fate sempre i bravi, e, soprattutto, non siate tristi che ricomincia la scuola. Anzi, raccontate ai vostri amici quest’esperienza, così che il prossimo anno io possa portare ancora più dolcetti a molti altri piccoli. Buon anno a tutti quanti". Insomma, una Epifania divertente, all’insegna della socialità e della speranza anche se, come dice il proverbio, “tutte le feste si porta via“. Sicuramente, però, questa serata resterà nel cuore di moltissimi piccoli, e non.