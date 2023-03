Pesaro, negoziante lo picchiò temendo una multa: vigile chiede 20mila euro di risarcimento

Un vigile mentre fa una multa (foto di repertorio)

Pesaro, 1 marzo 2023 – Era al bar a fare colazione quando alla vista dell’agente della polizia locale che stava per fare la multa al suo furgone in divieto di sosta è uscito di corsa per protestare, si è rifiutato di dare i documenti e lo ha picchiato sferrandogli diversi colpi alla testa.

È successo a luglio 2021 a Gabicce Mare. Per quel fatto è finito a processo (con rito abbreviato) un 52enne titolare di un negozio di frutta e verdura a Gabicce. Lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, le accuse. L’agente si è invece costituito parte civile e ha chiesto un risarcimento danni di 20mila euro. Ieri era in programma la testimonianza della moglie dell’imputato (difeso dall’avvocato Angelo Gencarelli), ma l’udienza è stata rinviata.

Tutto succede nella zona centrale del comune di Gabicce Mare, dove il negoziante ha la sua attività. Ogni mattina, come messo in evidenza dal suo difensore, il 52enne è costretto a sostare in un’area in divieto ma solo per il tempo necessario allo scarico delle merci. Quel giorno, ultimato il rifornimento, l’imputato si sarebbe concesso una pausa al bar, ma senza spostare il suo mezzo. In quel frangente sono passati due agenti della polizia municipale di Gabicce Mare e Gradara, i quali, davanti al veicolo in area non consentita, hanno messo mano al blocchetto dei verbali. Il negoziante si è precipitato fuori dal bar e quando si è sentito chiedere i documenti, invece di consegnarli, avrebbe risposto con minacce rivolte al pubblico ufficiale con frasi come "io non ti do niente, vai via se no ti meno".

Ma dalle parole è passato subito ai fatti. E ha colpito con diversi pugni al capo l’agente procurandogli lesioni con prognosi di 10 giorni.