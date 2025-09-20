"Pesaro non parte mai forte ma costruisce un percorso solido"

Dopo essersi rivelate le cenerentole della scorsa stagione Vis e Pianese quest’anno non vogliono smettere di sognare. Oggi al Benelli ci sarà l’occasione per entrambe di dar continuità agli ultimi confortanti risultati. Alla vigilia il mister della Pianese Alessandro Birindelli ha già posto gli obbiettivi in vista della gara di Pesaro: "Dovremo mettere in campo, con serenità, quello che sappiamo fare, continuando a lavorare sul miglioramento della proposta di gioco, sulla riconquista e sulle ripartenze". È un mister, quello dei toscani, che dopo un ottimo avvio di campionato potrà permettersi di sfidare la Vis con quella leggerezza tipica di una squadra che sta facendo meglio delle aspettative.

Dopo aver venduto i pezzi più pregiati della scorsa stagione per la Pianese questo avvio di campionato poteva rivelarsi una vetta troppo ripida da scalare, con Ascoli, Carpi, Torres e Sambendettese già pronte ad azzannare la preda. Gli uomini di Birindelli, mister al primo anno di C e rientrante a Pesaro dopo la scorsa giornata vissuta ai box per squalifica, hanno invece tenuto testa a tutte, uscendo sconfitti di misura soltanto contro il Carpi. Una Pianese, quella dal modulo del tutto analogo a quello vissino, che dopo aver bloccato sullo 0-0 l’Ascoli all’esordio nelle ultime due gare ha ottenuto ben quattro punti tra Torres e Sambendettese. Se a Sassari i toscani sono stati agevolati nella vittoria per 2 a 0 da una espulsione alla mezz’ora del centrocampista sardo Michael Brentan, nel pareggio casalingo contro la Samb sono riusciti ad agguantare gli ospiti sul finale di primo tempo grazie a una prodezza sottoporta di bomber Luca Fabrizi, al suo primo gol stagionale dopo esser arrivato negli ultimi giorni di mercato dal Pineto. Un Birindelli che alla viglia della gara del Benelli ha concesso spazio anche all’analisi dell’avversaria: "La Vis è una squadra che non parte mai forte, ma che costruisce un percorso solido, proprio come l’anno scorso quando è arrivata ai playoff da protagonista".

Lorenzo Mazzanti